إعلان مجاني لكل مرشح في التلفزيون والإذاعة

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أعلنت وزارة الاعلام اتاحة الفرصة امام المرشحين من جميع الدوائر لطرح برامجهم الانتخابية امام ناخبيهم لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق وبثها عبر منصاتها الاعلامية جريا على عادتها في الانتخابات البرلمانية السابقة.

وقالت الوزارة في بيان لها امس ان استقبال المرشحين الراغبين في تقديم رؤيتهم الخاصة لناخبي دوائرهم سيبدأ يوم السبت المقبل ولمدة عشرة ايام. وأضافت ان هذه الخطوة ستكون متاحة مجانا امام جميع المرشحين الذين يودون مخاطبة الجمهور عبر تلفزيون واذاعة الكويت وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

في السياق ذاته ذكرت الوزارة انها ستدشن خلال الأيام القليلة المقبلة حملة اعلانية واسعة تهدف الى حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة المقررة في الخامس من الشهر القادم.

وأشارت الى انها اعدت ايضا فلاشات وطنية لبثها في القنوات المحلية وتوزيعها على القنوات الخاصة والمواقع الاخبارية والالكترونية المختلفة تؤكد فيها اهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.