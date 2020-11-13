خطة عاجلة لعودة العمالة المنزلية من الخارج

الأولى

شكلت اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» لجنة فرعية برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وعضوية كل من وزيري الصحة والخدمات وممثلين عن وزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني لبحث خطة عودة العمالة المنزلية. وقررت اللجنة الفرعية بعد عقد اجتماعها الأول تكليف الادارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط واجراءات ونظام واضح لعودة العمالة المنزلية وذلك خلال أسبوع. كما قررت اللجنة تكليف وزارة الصحة بموافاة ادارة الطيران المدني بالاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المختبرات الصحية بالخارج حتى يتم اعتمادها وذلك بالسرعة الممكنة.