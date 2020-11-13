جهاز «البدون»: ماضون بالعمل والحملة ضدنا ممن تأثروا بالإجراءات

الأولى

أكد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تعرضه لحملة ممنهجة لتضليل الرأي العام من قبل من تأثروا باجراءاته، مشيرا الى انه ماض في العمل وفق ثوابت صحيحة.

وقال الجهاز في بيان صحافي أمس: لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور حملة ممنهجة ضد عمل الجهاز بهدف تضليل الرأي العام لمآرب مشبوهة بالاستناد إلى مصادر غير دقيقة تستقي بياناتها ومعلوماتها غير الصحيحة من الذين تأثروا بإجراءات الجهاز الذي كشف وثائقهم وهوياتهم ومستنداتهم الدالة على جنسياتهم التي اخفوها بهدف تضليل أجهزة الدولة والادعاء بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية.

واضاف: يؤكد الجهاز أنه ماض بعمله وفقاً لثوابت صحيحة وقواعد شفافة وبناءً على وثائق ومستندات وقرائن معتمدة من أجهزة الدولة المعنية.

وشدد الجهاز على انه يعمل من أجل الصالح العام آخذاً بعين الاعتبار الجانب الإنساني لافتا الى انه اتخذ في هذا الشأن سلسلة قرارات ولاسيما خلال فترة انتشار فيروس كورونا بما لا يتعارض مع أمن وسلامة البلاد.