«ملست آسيا»: إثراء قدرات شباب الكويت

وطن النهار

قال المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) أول أمن أمس الأربعاء إن خطته البرامجية خلال فترة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) تتضمن أنشطة تكنولوجية وتقنية حديثة ومتطورة إثراء لقدرات وملكات شباب وطلبة الكويت لمواكبة التطورات العلمية التي ينخرط فيها أقرانهم من شباب العالم. وأوضح نائب رئيس المنظمة ورئيس المكتب الإقليمي لقارة آسيا عدنان المير في كلمته بافتتاح مؤتمر الشباب العالمي ycc2020 (ابتكار عالم جديد من أجل مستقبل أفضل في ظل جائحة كورونا) أن خطة العمل البرامجية المعتمدة للمكتب (مقره الكويت) خلال العام الحالي تتضمن 21 فعالية افتراضية اثر تداعيات جائحة كورونا المستجد.

