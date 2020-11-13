العوضي: عريقات كان مدافعاً شرساً عن حقوق الفلسطينيين

وطن النهار

استقبلت سفارة فلسطين لليوم الثاني المعزين في وفاة امين سر منظمة التحرير وكبير المفاوضين د. صائب عريقات حيث شهدت السفارة وعلى مدار يومين توافد عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي الذين اشادوا بالفقيد وحرصه على حقوق الشعب الفلسطيني.

وبهذه المناسبة قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ان حضوره لمقر السفارة الفلسطينية ممثلا لوزارة الخارجية الكويتية هو لتقديم واجب العزاء في الفقيد د، صائب عريقات، لافتا الى ان الكويت تشاطر القيادة والشعب الفلسطيني في هذا المصاب الجلل.

وأضاف ان الفقيد قدم الكثير لخدمة القضية الفلسطينية وكان مدافعا شرسا عن حقوق الشعب الفلسطيني، متمنيا من الله ام يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته وان يلهم ذويه والشعب الفلسطيني الصبر والسلوان.

