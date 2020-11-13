الصافي: العراق في حضن العرب ولم يبتعد عن أشقائه الخليجيين

وطن النهار

علق السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي على تحديد موعد زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى بغداد، بالقول لقد تمت دعوة الخالد من قبل رئيس الوزراء العراقي ووعد بتلبيتها قريبا وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الصافي للصحفيين على هامش تقديمه واجب العزاء في وفاة رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان صباح أمس بمقر سفارة البحرين بمنطقة الدعية.

وحول موعد زيارة الرئيس العراقي الى الكويت ، قال الصافي لقد تلقى الرئيس دعوة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وستيتم تلبيتها في القريب العاجل.

وحول عودة العراق إلى الحضن الخليجي، قال إن العراق لم يبتعد عن الحاضنة العربية وخصوصا الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أن حكومة بلاده تخطو خطوات دؤوبة مع دول مجلس التعاون الخليجي في توطيد علاقاتها معهم وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والانفتاح بشكل كبير.

وأضاف وهذا قدرنا، فنحن منفتحون على جيراننا، وان العمق العربي هو عمقنا الطبيعي، ومستمرون على هذا النهج، لافتا الى أن اللجنة العراقية الكويتية المشتركة ستعقد قريبا في بغداد وستكون لبنة في اعادة البناء الخليجي العراقي وهذا يَصْب في مصلحة شعوبنا والشعوب الخليجية، لافتا الى ان التحضيرات للجنة المشتركة جارية والقرار مُتَّخذ وان تحديد الموعد أمر بسيط سيتم تحديده لاحقا.

