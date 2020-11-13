الناصر: العلاقات الكويتية - البحرينية نموذج يحتذى

وطن النهار

قدم وزير الخارجية وزير الاعلام بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر واجب العزاء لحكومة وشعب مملكة البحرين بوفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان بن عيسى آل خليفة -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وأعرب الناصر في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة مملكة البحرين لدى البلاد امس عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل مستذكرا في هذا الموقف المؤلم مناقب الفقيد الحميدة وإسهاماته في خدمة وطنه في العديد من الميادين ومسيرته الحافلة التي امتدت لعقود زاخرة في بناء الدولة الحديثة لمملكة البحرين، ودوره البارز في قيادة دفة الاقتصاد والتنمية الشاملة في المملكة مستحضرا بكل اعتزاز وتقدير ما حققه سموه من تعزيزٍ للأواصر الكويتية البحرينية التاريخية التي باتت نموذجا للعلاقات الأخوية المتينة.

وتوجه الشيخ احمد الناصر ببالغ التعازي وخالص المواساة لأسرة وذوي الفقيد متضرعا للباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم البحرين وشعبها جميل الصبر والسلوان.

من جانب آخر وعلى إثر رحيل رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان آل خليفة فتحت سفارة مملكة البحرين لدى البلاد سحل العزاء لمدة 3 أيام ، حيث توافد العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي لتقديم واحب العزاء صباح أمس الخميس.

وقال سفير سلطنة عمان لدى البلاد. صالح بن عامر الخروصي الذي كان أول المعزين في الفقيد ان العلاقات التي تربط عمان بالبحرين عميقة ومتجذرة عبر التاريخ ومتميزة، مشيرا الى أن سمو الامير الراحل خليفة بن سلمان كان على علاقة وثيقة بالقيادة العمانية لافتا الى أن خبر وفاة سموه كان محزنا لجميع العمانيين.

ورفع العزاء الى جلالة الملك حمد بن عيسى والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سائلا المولى ان يتغمد الفقيد الراحل برحمته وان يلهم الشعب البحريني الصبر والسلوان.

بدوره، قال راعي الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية القمص بيجول الانبا بيشوي «لقد تأثرنا كثيرا بوفاة سمو رئيس مجلس الوزراء البحريني الذي قضى نحو 50 سنة من عمره في خدمة بلاده وبذل الكثير من اجل الشعب البحريني، لافتا الى ان كل ما قدمه من خدمات لشعبه وبلاده لن ينسى وسيبقى خالدا وسيذكره الناس دائما بالخير وسيظل سموه في ذاكرة التاريخ وذاكرة محبيه. واضاف انه سبق وان فقدت الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد والذي ذكرنا انه كان مدرسة لمن بعده قائلا ان الفقيد ايضا كان مدرسة في البحرين ايضا لمن بعده ممن سيكملون المسيرة، معربا عن حبه للبحرين وأهلها مستذكرا زيارته لها ومشاركته في عدد من المؤتمرات والتجمعات فيها.

يوم حزين

من جهته قال سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد انه ليوم حزين ان نودع اباً وقائداً ورمزاً في الخليج والعالم، مشيرا الى انها ارادة الله سبحانه وتعالى.

وتقدم بأحر التعازي والمواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى وسمو ولي عهده وآل خليفة الكرام والشعب البحريني الشقيق داعيا الله له بالمغفرة.

ومن جانبه، قدم السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي تعازيه الحارة للمملكة ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الأمير خليفة بن سلمان وبهذا المصاب الجلل نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

واشار الى أن الفقيد كانت له بصمة في العلاقات العربية وخصوصا العلاقات البحرينية - العراقية، متمنيا للقيادة البحرينية الجديدة ورئيس الوزراء الجديد استكمال ما دأب عليه الفقيد لخدمة العلاقات البحرينية - العراقية.

كما تقدم السفير المصري لدى البلاد طارق القوني بأحر التعازي باسمه وباسم طاقم السفارة والجالية المصرية بالكويت الى السفارة البحرينية بوفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان ، مؤكدا أن العلاقات المصرية - البحرينية متميزة وأن مصابهم هو مصاب مصر وشعبها.

وأشاد القوني بما وصفه بالسيرة الحافلة للفقيد الذي قال انه أمضى اكثر من 40 عاما كرئيس وزراء وكان رجل دولة.

مناسبة أليمة

من جانبه قال عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد إمباكي تلقينا ببالغ الاسى نبأ وفاة الفقيد، وبهذه المناسبة الاليمة أتقدم باسم رئيس السنغال والسفارة والجالية، بتعازينا الحارة الى المملكة الصديقة ملكا وحكومة وشعبا.

ووصف الفقيد بأنه رجل محترم ومحنك سياسيا ، لافتا الى لقاءاته المتعددة مع الراحل عندما كان سفيرا لبلده في المملكة البحرينية لمدة 15 عاما.

ومن ناحيته قال السفير اليمني لدى البلاد البروفيسور علي منصور بن سفاع نعزي البوك برجل عظيم عرفته الأمة العربية والإسلامية ، مضيفا «اشعر ان النجوم تتساقط، فبالامس كانت وفاة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد واليوم الراحل الشيخ خليفة بن سلمان.

ولفت إلى أن هؤلاء العظماء وهذه الشخصيات التي حفرت أعمالها في اعماق التاريخ العربي والإسلامي لا تستطيع البقاء في هذا الوضع المتردي الذي تعيشه الأمتان العربية والإسلامية، ولقد أدو رسالتهم على اكمل وجه ونحن كنّا في امس الحاجة لهذين الفقيدين ، فالأمة العربية في وضع لا تحسد عليه.

وأضاف « انه له تجربة خاصة مع الفقيد الذي كان حاملا لهموم الأمة العربية وكان دوما في الصفوف الأمامية في مواجهة جميع الأطماع التي تواجه المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي وكان السد المنيع أمام تنفيد هذه المطامع.

جهود دولية

وبدوره وبالنيابة عن الامين العام للأمم المتحدة ، قدم ممثله المقيم في الكويت د.طارق الشيخ تعازي المنظمة الدولية بوفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان ، مشيدا بجهود الفقيد ومواقفه في دعم الامم المتحدة والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أنه التقى بالراحل في العديد من المرات عندما كان ممثلا لإحدى منظمات الامم المتحدة في الخليج ورأى حرصه الشديد على السلم والأمان في المنطقة بأثرها والتعاون مع كل المنظمات الدولية لاستقرار المنطقة والنهوض بها في مختلف المجالات .

وختم حديثه بالإشادة بجهود الكويت والبحرين لدعم الامم المتحدة ومنظماتها في المنطقة ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم البحرين قيادة وحكومة وشعبا الصبر والسلوان.

رمز كبير

من جانبه، عزى سفير الجزائر لدى البلاد عبدالمالك بو هدو مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بفقدان من وصفه بـ «أحد الرموز الكبيرة» للمملكة والتي يشهد لها بحرصها الشديد على توطيد العلاقات العربية - العربية ووقوفه الى جانب اشقائه في جميع منحهم وأزماتهم.

وأعرب عميد السلك الآسيوي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف عن حزنه الشديد ومواساته للشعب البحريني لفقدان الراحل الذي قدم الكثير لبلده، مضيفا «نيابة عن حكومة بلدي أتقدم بأحر التعازي للشعب البحريني الصديق بهذه المناسبة الاليمة».

تقدم السفير الاردني لدى البلاد صقر أبو شتال باسمه وباسم اعضاء السفارة وجاليته، بالعزاء الى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بوفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان ، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسبح جناته.

وأشاد بالعلاقات الأكثر من ممتازة بين المملكة الاردنية ومملكة البحرين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين ، متمنيا توطيد العلاقات بين البلدين اكثر وأكثر وذلك بعد انقشاع جائحة كورونا.

مصاب جلل

من جانبه قال عميد السلك العربي سفير جيبوتي محمد مؤمن نحن هنا لنكون بجانب أشقائنا في سفارة مملكة البحرين لدعمهم في هذا المصاب الجلل والفقد الكبير لوفاة المرحوم صاحب السمو الملكي الأمير شيخ خليفة رحمه الله واسكنه فسيح جناته. ما يعظم من هذا الفقد أن سموه كان من أركان الحكم وممن ساهموا في بناء هذه الدولة العريقة والتي صنعت لنفسها مكانة مرموقة في المنطقة والعالم بفضل قيادتها الرشيدة والسياسة المعتدلة التي سارت عليها منذ فجر استقلالها. واتذكر هنا العلاقة الحميمية التي كانت تربط هذا الفقد الكبير بسمو الأمير الراحل الطيب الذكر سمو الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراهما- وزيارته السنوية للكويت، مما يدل أن سمة الحكمة والاعتدال كانت تجمع بين هاتين القامتين الكبيرتين وأدعو لهما بالرحمة.كما وأدعو لمملكة البحرين الشقيقة وقيادتها التوفيق وأن يديم على الجميع الاستقرار والأمان ولكل منطقتنا.

