الدعيج: خليفة بن سلمان قدم خدمات عظيمة للأمتين العربية والإسلامية

وطن النهار

نعى رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ«كونا» ونائب رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية «فانا» الشيخ مبارك الدعيج فقيد مملكة البحرين والامتين العربية والاسلامية المغفور له باذن الله تعالى الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الذي وافته المنية أول من أمس بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها اسهامات عظيمة لخدمة الامتين العربية والاسلامية.

وقال الدعيج في تصريح صحافي امس ان الامير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه شارك طوال مسيرته الحافلة في بناء مملكة البحرين الحديثة وتطوير مؤسساتها والدفاع عن مكانتها والحفاظ على وحدتها واستقرارها.

وأشار الى ان سموه تغمده الله بواسع رحمته كان سندا قويا لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وساعدا متينا في مواجهة التحديات التي تعرضت لها مملكة البحرين الشقيقة وقيادة سفينتها الى بر الامان.

وأكد ان سمو الامير الراحل تميز بالحكمة والصبر والرؤية الثاقبة والقدرة على تخطي العقبات وتجاوز الازمات والحرص على وحدة الصف العربي ولم شمله ونبذ الفرقة والاختلاف بين الاشقاء.

وأوضح الدعيج ان سمو الامير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه كان احد قيادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية البارزين الذين حملوا هموم البيت الخليجي والحفاظ على منظومة مجلس التعاون ودعمها وإعلاء مكانتها في العالم مشيرا الى ان سموه رحمه الله عاصر تأسيس المجلس منذ البداية وإرساء دعائمه وتوطيد أركانه.

واستذكر الدعيج مواقف الفقيد الكبير العديدة الداعمة للكويت وحبه لشعبها وحرصه الدائم على زيارتها والتشاور مع قيادتها والتواصل معها والتباحث بشأن مختلف القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وقال ان الراحل كان داعما للاعلام العربي والعمل على تطويره والارتقاء بخطابه، مشيرا الى انه لمس ذلك شخصيا عندما تشرف برئاسة اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) اذ كان سموه يحرص على لقائنا في مملكة البحرين وتزويدنا بالنصائح والتوجيهات السديدة لتعزيز مكانة الاعلام العربي وتأثيره في المجتمع الدولي.

واختتم رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ«كونا» ونائب رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية «فانا» الشيخ مبارك الدعيج بيانه بتقديم اخلص التعازي وأصدق المواساة لشعب مملكة البحرين مبتهلا الى الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويشمله بعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته.

