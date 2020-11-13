الصالح: جاهزية «الإطفاء» تامة لمواجهة الأمطار

وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بزيارة تفقدية إلى غرفة الحوادث الكبرى للوقوف على استعدادات وجاهزية مراكز قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحافي امس الخميس إن الوزير الصالح استمع خلال الزيارة لشرح مفصل عن الإجراءات المتخذة من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص كما تم عرض خطة التعامل مع حوادث الأمطار والمناطق المتوقع ارتفاع منسوب المياه فيها.

وفي السياق قدم الفريق المكراد إيجازا عن الحوادث المرتبطة بالأمطار والتي تعاملت معها مراكز قوة الإطفاء. وأعرب الوزير الصالح عن ارتياحه لما شاهده من جاهزية تامة اتخذت من كل مراكز قوة الإطفاء لحماية الأرواح والممتلكات.

