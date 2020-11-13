«السكنية» تنجز 60 عمارة في «صباح الأحمد»

وطن النهار

تتواصل الاعمال الانشائية في مشروع السكن العمودي في مدينة صباح الأحمد السكنية الذي يتوزع على مشروعين العقد الاول هو عبارة عن انشاء وانجاز وصيانة 20 عمارة من السكن العمودي بواقع 390 شقة بالضاحية الاستثمارية من مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية حيث بلغت نسبة الانجاز فيه حتى نهاية اكتوبر 2020 ما نسبته 58.82% وبكلفة اجمالية 24 مليون 874 الف دينار حيث حدد له الموعد المتوقع للتسليم 31 مايو 2021.

فيما يتكون العقد الثاني من انشاء وانجاز وصيانة 40 عمارة من السكن العامودي بواقع 720 شقة الى جانب اعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية بمشروع مدينة صباح الاحمد السكنية وبكلفة اجمالية 74 مليون 896 الف دينار وبنسبة انجاز بلغت 60.55% وحدد الموعد المتوقع للتسليم 10 يونيو 2021.

وتعد هذه المشاريع من اهم مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي من المتوقع ان تحل قضايا اسكان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي حرمت من حقها بالحصول على سكن ملائم يؤويها واسرتها، ان المشروع يتضمن عمارات بارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين (6،7، 8) ادوار موزعة على مساحات تتراوح ما بين 1000 و3000 متر مربع، ومساحات الشقق مختلفة حسب احتياجات الاسر وعدد أفرادها الذين ستخصص لهم مستقبلا.

