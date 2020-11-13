الجامعة تسلَّمت نادي أعضاء «التدريس»

وطن النهار

اعلنت الجامعة ان لجنة استلام اعمال المقاولات والاعمال الانشائية في مدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي للحرم الشمالي لكلية العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة صباح السالم الجامعية مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات اعضاء اللجنة.

ولفت رئيس اللجنة امين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي ان الجامعة باستلامها للحرم الشمالي لكلية العلوم والذي تبلغ مساحته (170.000 مترمربع) بالإضافة لنادي أعضاء هيئة التدريس للكليات العلمية تكون قد أتمت استلام جميع مكونات مرافق كلية العلوم في الحرم الجامعي الجديد في منطقة الشدادية، حيث كانت الجامعة قد استلمت في يونيو من عام 2019 الحرم الجنوبي لكلية العلوم.

وخلال اجتماع عقد صباح يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020 باشرت لجنة استلام اعمال المقاولات والاعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية اعمالها الخاصة بالاطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول اعمال الاستلام الابتدائي لحرم كلية العلوم الشمالي ونادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة صباح السالم الجامعية، قبل ان تنتقل اللجنة لزيارة ميدانية للمباني محل الاعمال للكشف الظاهري والتأكد من جهوزية مواقع المشروع في حرم الشدادية الجامعي.

وقد شارك في عضوية لجنة استلام اعمال المقاولات والاعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من مدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي والامين العام المساعد لشؤون ادارة المرافق بالانابة علي الاستاذ وم. ياسين الياسين الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية.

