ضبط 3 إيرانيين حاولوا تهريب 55 كيلوغراماً من الحشيش

وطن النهار

ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل 3 آسيويين حاولوا ادخال كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق البحر. وكان مصدر أمني صرح بإن الآسيويين الثلاثة هم إيرانيون جلبوا المخدرات من بلادهم وقد اعترفوا بدفنها بالقرب من جزيرة كبر. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني في وزارة الداخلية في بيان إنه «خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات ان هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات في قارب عن طريق البحر، وعلى ضوء تلك المعلومات تم التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل لضبط المتهمين والمواد المخدرة اثناء دخولهم إلى البلاد، واثناء متابعة دخول القارب ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بتعطل قارب في عرض البحر انتقلت على اثره دورية من الإدارة العامة لخفر السواحل لإنقاذه، وعند الوصول إلى موقع البلاغ، تبين أنه القارب الذي دلت عليه التحريات، كان على متنه 3 أشخاص آسيويين، وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بالتحريات اعترفوا بصحتها، وانهم قاموا بجلب كمية من المخدرات وقاموا بدفنها بالقرب من جزيرة كبر، وتم العثور على 75 كلغ من المواد المخدرة منها 55 كلغ من مادة الحشيش المخدرة و15 كلغ من مادة الشبو المخدرة و5 كلغ هيروين».