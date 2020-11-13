«الصحة»: اختبارات جميع المراحل الدراسية «أونلاين»

وطن النهار

رفضت وزارة الصحة طلب وزارة التربية، بخصوص إقامة اختبارات ورقية لجميع المراحل الدراسية، واكد وكيل وزارة الصحة، د. مصطفى رضا، في كتاب إلى وزارة التربية، بأن تكون امتحانات الطلبة في جميع المراحل الدراسية عبر نظام «اونلاين»، وذلك لحين توافر التطعيمات اللازمة لفيروس كورونا.

وقال رضا «نظرا لتداعيات الوضع الصحي الوبائي، وانتشار فيروس كورونا وتضافر جهود جميع الجهات والأفراد للحد من آثاره ومخاطره، يرجى الإحاطة بأن وزارة الصحة من منطلق التعاون والحرص على الأمن الصحي بالبلاد تري بأن تكون امتحانات الطلبة في جميع المراحل الدراسية في الفترة الحالية عن بعد بنظام الـ «اون لاين» وذلك حتى يستقر الوضع الصحي في البلاد ولحين توافر التطعيمات اللازمة لمرض «19-COVID».

