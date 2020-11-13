773 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 حالات وفاة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 773 إصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 134932 في حين تم تسجيل اربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 830 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند لـ(كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8509 حالات. وأشار السند إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 7272 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 993416 فحصا. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 688 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 125593 حالة.

