«مبرة السعد» كرَّمت المشاريع الفائزة

وطن النهار

أقامت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أول من أمس الحفل الختامي الافتراضي لإعلان نتائج الفوز بمسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية، والذي يتزامن مع ذكرى مرور 20 عاما على انطلاقها، وأعلنت عن فوز 67 طالبة كويتية، و28 طالبة على المستوى الخليجي.

وحضر الحفل الرئيس التنفيذي للمسابقة الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح والمدير العام د. عائشة الهولي. وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي لنشاط المسابقة واستعراض مسيرتها على جميع المستويات.

من جانبها أعربت مؤسِسة المسابقة الشيخة فادية السعد عن فخرها بما حققته مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية من نجاح جميع لافت على مدى 20 عاما بالجهد والمثابرة وعلى جميع المستويات المحلية والخليجية مثمنة جهود القائمين عليها والمشاركات الشبابية المتميزة في المجال العلمي والتي استمرت رغم جائحة «كوفيد -1» التي اجتاحت العالم، مشيدة بدور الطالبات الواعدات في الابتكارات والاختراعات على مستوى الكويت والخليج العربي متمنية لهن جميعا تحقيق المزيد من النجاحات داخل الكويت وخارجها. وفي كلمة لها قالت الرئيسة التنفيذية للمسابقة الشيخة نبيلة الصباح إنها تشعر بالفخر لما حققته مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية التي مر عليها اليوم 20 عاما من النجاح والانجاز داخل الكويت وخارجها وبتشجيع المسابقة ورعايتها لطالبات الكويت والخليج المبدعات منذ انطلاقتها عام 1999، مشيدة بجهود مؤسِسة المسابقة الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح وما بذلته من جهد في حث وتشجيع للطالبات على عمل الأبحاث الجماعية واستخدام منهجية البحث العلمي السليم لرفع مستوى الاهتمام والفهم لقيمة الدراسة العلمية ومرورا بنجاحات متتالية على مدى سنوات انضمت خلالها مشاركات من مختلف الدول الخليجية وصولا الى هذا النجاح الذي تحقق للمسابقة بدعم ورعاية المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، ونرجو الله باستمرارها في العهد الجديد بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

