المجتمع المثالي.. أسس سليمة ودعائم راسخة

إيمانيات

قد أراد الإسلام أن يجمع الأُمّة، ويوجد بينها التوحيد الكامل على مبادئ وقواعد، فلا تتفرق أحزاباً ولا تتوزع أشياعاً. وكثير ممن يُنسب إلى الإسلام لا يهتمون بمراعاة السنن ولا يحرصوون على التمسك بالنصوص متابعين في ذلك آراءهم الخاصة مما كان له الأثر البعيد في تفريق كلمة المسلمين، وجعلهم فرقاً متنازعة وشيعاً متناحرة. ولقد جاء الوقت الذي يجب أن تتلاقى فيه كلمة المسلمين، وأن يتجمعوا على كتاب الله وهدى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). وإنّ كلّ الظروف والاعتبارات تدعوهم الآن لأن يتقدموا ويسارعوا إلى رأب الصدع، وجمع الشتات. وهذا يستدعي تعاون جميع الجبهات، وتلاقي وجهات النظر، وإخلاص إخلاصاً يتطلب المشورة والنصيحة، ليسيروا إلى هدفهم في خطوط متوازية توصل إلى الأمل المرجّى والغرض المنشود. وليحذر المسلمون الانحراف عن تعاليم الله وتفريق الكلمة. فإنّهم لم يؤتوا من جهة كما أوتوا من هذين البابين؛ مما تسبب عنه سقوطهم من رعاية الله، وتفرق كلمتهم، وأن طمع فيهم مَن لم يكن يدفع عن نفسه. ويكفيهم ما رأوا من عظات وما لقنوا من دروس. وإذا كانت هذه الدعائم الثلاث التي لابدّ منها في إقامة مجتمع فاضل، فإنّه لابدّ من ترك أمور أخرى يكرهها الله، من شأنها أن تفوِّت عليهم مصالحهم وتحول بينهم وبين الرقي والتقدم. ومن هذه الأشياء فقد الثقة بين الأفراد بعضهم ببعض. ومن مظاهر ذلك، التجسس، وسوء الظن، ونقل الحديث واختلاق الإشاعات، وقذف الأبرياء بالتهم، وغير ذلك من التفاهات التي تصرف الناس عن الجد إلى الهزل وتقطع أوقاتهم فيما لا طائل تحته ولا فائدة فيه. ولا يقل خطر كثرة السؤال عما لا يعني عن هذه المساوئ الخلقية في الانحراف بالمجتمع عن غايته. إذ أنّها تصرف العقل والفكر عن النظر الصحيح، وتضيّع العمر فيما لا يجدي، ولاسيّما كثرة الأسئلة عما لا يقع، والتي سكت الشارع عنها غير نسيان منه رحمة بهذه الأُمّة. وفي الحديث: «أعظم الناس جرماً مَن سأل عن شيء فحرّم من أجل مسألته». وكثير من الناس يقع في أمثال هذه الأمور، ويظنون أنّها مما تزيد الإنسان ديناً وبصراً بالأمور. وهي في واقعها مما يفسد الدين والعقل معاً، ويذهب بالوقت سدى. والوقت هو الحياة، فإذا ضيع في مثل هذه الصغائر فمتى يفرغ الإنسان لكبريات الأعمال؟.. ومن أكبر الضرر للأفراد والجماعات، إضاعة المال. فإذا كنا نريد أن ننهض ونسود، فلنحتفظ بثرواتنا من الضياع، باستغلالها وتنميتها وحمايتها من أن تتبدد هنا وهناك. هذه هي القواعد الثابتة التي ينبغي أن نقيم عليها حياتنا ونأخذ بها أنفسنا، لنرشد ونسعد، ونأخذ مكاننا الذي أعده الله لنا على هذه الأرض. الإعداد لابدّ من أن يصحبه ظهير يقوّيه ويشد أزره، وهذا الظهير يتمثل في قوة الترابط بين الأفراد بعضهم ببعض، وفي توثيق العلاقات بينهم حتى يكون المجتمع كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. ولقد أقام الإسلام هذه العلاقات على مبادئ خالدة هي الإيثار وطرح الأثرة. يقول الله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر/ 9). التأييد والنصرة: (.. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ...) (الأنفال/ 72). وفي الحديث: «المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى». المحبة والودة: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات/ 10). وفي الحديث القدسي: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين المتحابّون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلّا ظلي». الأمانة والعدل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء/ 58). التعارف والتآلف: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...) (الحجرات/ 13). الوداعة والتواضع والرحمة: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء/ 215). ويقول تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ...) (آل عمران/ 159). فهذه هي المبادئ التي صنعت المجتمع الإسلامي وصاغته صياغة عجز العلماء والمربون والمصلحون أن يأتوا بمثلها أو شبيه لها.

