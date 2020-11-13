عالجوا نقص السيولة سريعاً مؤسسات دولية للحكومة: ضُخوا أموالاً في «الخاص»

مال وأعمال

عالجوا أزمة السيولة سريعاً قبل فوات الأوان، هذا ما نصحت به مؤسسات دولية الكويت لمواجهة العجز الحاد المتوقع في ميزانية 2020/2021، مع استمرار تراجعات أسعار النفط وانخفاض الايرادات غير النفطية وتدهور الأداء الاقتصادي في القطاعين العام والخاص للشركات والمشاريع الصغيرة بسبب جائحة كورونا.

ولفتت المصادر أن من بين الآليات المهمة التي نصحت -ولا تزال- بها المؤسسات الاقتصادية الدولية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضخ سيولة المشاريع التنموية بين شرايينه التي عانت جفاف السيولة وغياب المشاريع منذ تداعيات الأزمة وحتى الآن.

وفي تقدير منها للسيولة التي قد تحتاج إليها الكويت في الـ 5 السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تصل تلك السيولة بحدود 30 مليار دينار وفق سيناريو متدهور لأسعار النفط، يتم من خلالها سد العجز في الميزانية وتمويل المشاريع التنموية ذات البعد الاستراتيجي والتنموي والقادرة على استيعاب المزيد من العمالة الوطنية على المدى الطويل. وتستهدف الحكومة تدبير تلك التمويلات من خلال أسواق المال الدولية والمحلية، بقروض متوسطة وطويلة الأجل وبفوائد هي الأدنى تاريخياً.

وقدرت مصادر اقتصادية معنية لـ النهار أن يتم صدور مرسوم ضرورة لقانون الدين العام بقيمة تصل إلى 20 مليار دينار لتمويل العجز في الميزانية وكذلك المشاريع التنموية الضرورية.

وبموازاة سد فجوة العجز المزمن في الميزانية، تتجه الحكومة لتحقيق زيادة في ايراداتها غير النفطية، عبر تنفيذ اصلاحات ضريبية لزيادة الايرادات عبر تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية بنهاية 2021.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة لـ النهار أن هناك تنسيقاً حكوميا جادا لمواءمة سوق العمل مع التخصصات العلمية للطلبة، لمنع البطالة المقنعة التي تتكدس بها العديد من وزارات وجهات الدولة المختلفة والتي لا حاجة للعمل لهم.

وأفادت المصادر أن تقارير اقتصادية متخصصة أشارت إلى أن عدد خريجي الجامعات إلى سوق العمل سيكون بحدود 430 ألف خريج جديد إلى سوق العمل وهو ما يستوجب العمل بشكل متواصل ومكثف بين جهات الدولة المختلفة ومسؤولي القطاع الخاص لاستيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين.

وتعاني ميزانية 2020/2021 من فجوة عجز مقدارها 45 دولاراً لبرميل النفط، وهو الفارق بين صافي سعر النفط بعد خصم تكلفته والبالغة 35 دولاراً للبرميل مقابل سعر تعادل قدره 80 دولاراً. وقدرت تقارير اقتصادية متخصصة حجم العجز الفعلي المتوقع في الميزانية بحدود 15 مليار دينار.

