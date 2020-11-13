1.45 مليون دينار صافي أرباح «وربة للتأمين»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة وربة للتأمين ارتفاع أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي الى 1.452 مليون دينار (4.75 ملايين دولار)، مقابل أرباح بنحو 1.073 مليون دينار (3.51 ملايين دولار) بنمو 35% وذلك للتسعة أشهر الأولى من عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع صافي الارباح التشغيلية للشركة. وبلغت ربحية السهم خلال تلك الفترة نحو 8.74 فلوس خلال 9 اشهر الاولى من عام 2020 بارتفاع 35% عن ذات الفترة من العام المنصرم والتي كانت 6.46 فلوس للسهم الواحد. وبحسب نتائج الشركة للبورصة فإن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية، والتي حققت قفزة بنحو 1309% لتصل إلى 1.23 مليون دينار مقارنة بربح التسعة أشهر الأولى من العام الماضي البالغ 84.47 ألف دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة انها تحولت للربحية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 411.08 ألف دينار، مقارنة بخسائر بلغت 56.4 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 12.73 مليون دينار، مقابل 11.93 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بارتفاع نسبته 7%.

