229 مليون دينار مكاسب البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

سيطر التباين على اداء البورصة في ختام جلسات الاسبوع حيث ارتفع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.10% و0.18% على الترتيب مقابل تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.33% و0.47% على التوالي.

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 229 مليون دينار خلال الاسبوع المنصرم وذلك رغم حالة التباين الشديدة التي شهدتها المؤشرات لتبلغ قيمتها السوقية نحو 32.025 مليار دينار في اقفال أمس، بعد أن كانت 31.796 مليار دينار في اقفال الخميس الماضي الموافق 5 نوفمبر بنسبة 0?7% وذلك رغم خسارة البورصة 530 مليون دينار في اخر جلستين.

وتباينت حركة التداولات خلال جلسة الامس، حيث ارتفعت السيولة 2% لتصل الى 68.37 مليون دينار مقابل 67.04 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 16.7% لتصل الى 192.92 مليون سهم مقابل 231.51 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وقد تم تداول كمية أسهم بلغت 192.9 مليون سهم تمت عبر 12952 صفقة نقدية بقيمة 68.3 مليون دينار وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4.5 نقاط ليبلغ مستوى 4344.97 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 74.8 مليون سهم تمت عبر 2981 صفقة نقدية بقيمة 4.7 ملايين دينار. وانخفض مؤشر السوق الأول 29.11 نقطة ليبلغ مستوى 6103.54 نقاط بنسبة هبوط بلغت 0.47 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 118.06 مليون سهم تمت عبر 9971 صفقة بقيمة 63.6 مليون دينار.

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 7.8 نقاط ليبلغ مستوى 4439.88 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.7 مليون سهم تمت عبر 2166 صفقة نقدية بقيمة 3.8 ملايين دينار.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات هبوطاً بصدارة الصناعة بتراجع نسبته 0.68%، بينما ارتفع 4 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.11%.

وجاء سهم «ايفا فنادق» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 6.40%، فيما تصدر سهم «المصالح» القائمة الخضراء بنمو نسبته 9.22%.

