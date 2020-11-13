«بيتك»: قريباً.. إطلاق خدمة فتح الحساب «أونلاين» للعملاء الجدد

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاحه في استكمال جميع الاجراءات والاختبارات اللازمة، والموافقات الرقابية المطلوبة، استعدادا لاطلاق الخدمة الرقمية الاولى من نوعها على مستوى الكويت، وهي فتح حساب مصرفي «اونلاين» للعملاء الجدد، في غضون دقائق فقط دون الحاجة لزيارة الفرع.

وأوضح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة في «بيتك» خالد السبيعي، أنه تماشياً مع استراتيجية التكنولوجيا المالية (FinTech)، ستتيح الخدمة الجديدة لعملاء «بيتك» الجدد ممن ليس لديهم اي حسابات مصرفية في البنك، امكانية فتح حساب مصرفي «اونلاين» عبر تطبيق KFHonline بمنتهى السهولة والأمان، مع تنفيذ التوقيع الكترونيا، وذلك عبر خدمة التوقيع الرقمي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأضاف السبيعي في تصريح صحافي، ان «بيتك» سيطلق الخدمة بالتعاون مع منصة الصيرفة الرقمية AION، التي ستتيح باقة من المميزات الفريدة من ضمنها التحقق من الوثائق الرسمية الممسوحة ضوئيا، ومسح ونسخ الوثائق الرقمية، والتعرف على الوجه، ومطابقة العميل، عن طريق أحدث التقنيات و أكثرها أماناً في هذا المجال، وغيرها الكثير من الخدمات التي تتوافق مع نهج الابتكار واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات المصرفية في «بيتك»، وتمنح العميل تجربة مصرفية استثنائية.

وأشار السبيعي الى ان الخدمة متاحة للعملاء المواطنين والمقيمين في الكويت ابتداء من سن 15 سنة، وحسب شروط وأحكام البنك، مثمّنا التعاون المثمر مع شركة AION، التي تعاونت مع «بيتك- البحرين» لاطلاق منصة «جزيل» الرقمية التي تتيح خدمة فتح الحسابات المصرفية في البحرين عن بعد وخلال دقائق دون عناء السفر، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الخليج، الى جانب باقة من أفضل الحلول المصرفية الرقمية.

ويتوفر تطبيق «بيتك» KFHonline، باللغتين العربية والانكليزية لأجهزة الآيفون عبر App Store ولأجهزة الأندرويد عبر Google Play Store. ويمكن الدخول على التطبيق وانجاز المعاملات المصرفية بكل سهولة عبر «التعرف على الوجه» Face ID، أو لمسة واحدة عبر تقنية البصمة.

