iPhone12 متوافر في «Ooredoo» الكويت

مال وأعمال

تتيح شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، الفرصة لمحبي الهواتف الذكية وهواتف Apple بالتحديد لطلب أحدث مجموعة iPhone 12 تم طرحها: iPhone12 mini, iPhone12, iPhone12 Pro , iPhone12 Pro max ابتداءً من 25 ديناراً اليوم على متجر الشركة الالكتروني https://www.ooredoo.com.kw/portal/ar/ip12_preorder.

وتعد المنتجات الجديدة أحدث اضافة الى سلسلة هواتف iPhone الذكية، وتتميز بتصاميمها الرائعة والحديثة وانترنت الجيل الخامس 5G، وأحدث أنظمة الكاميراً، وشاشات Super Retina XDR والتي تمتد الى الحواف للاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر حيوية. وعلاوةً على ذلك، تم تزويد الأغطية الأمامية للهواتف الجديدة كليا بطبقة Ceramic Shield، لتحقق قفزة في المتانة ضمن هواتف iPhone على الاطلاق، بالاضافة الى شريحة A14 Bionic التي صممتها Apple، وتعد أسرع شريحة في أي هاتف ذكي.

وأكد مدير أول ادارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب عن العلاقة الاستيراتجية والمميزة مع Apple وقال « نسعى من خلال علاقتنا المميزة مع Apple الى تقديم أحدث اللابتكارات في عالم الاتصالات وتقديم أفضل تجربة في عالم الاتصالات مع أفضل العروض في الكويت وبأسعار تنافسية».

وتبدأ الطلبات المسبقة لأجهزة iPhone12 mini وiPhone12 وiPhone 12 Pro وiPhone12 Pro max الجديدة كليًا اعتبارًا من اليوم 13 نوفمبر 2020. كما أصبح لعشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية الاستمتاع بالهاتف المفضل لديهم من مجموعة iPhone 12 مع مجموعة من العروض الخاصة التي تقدمها Ooredoo مع كل عملية طلب مسبق حيث تتيح لهم فرصة الدفع بالأقساط تبدأ من 25 ديناراً شهرياً بالاضافة الى العديد من المزايا الرائعة.

