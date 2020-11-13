«الأهلي»: مزايا وخصومات لحاملي «ماستر كارد»

مال وأعمال

اتاح البنك الأهلي الكويتي اليوم لجميع حاملي بطاقة «ماستركارد» البنك الأهلي الكويتي فرصة الحصول على خصومات تصل لغاية 10 في المائة فيما يزيد عن 325,000 فندق في أكثر من 19,000 موقع مدرجا ضمن الموقع الالكتروني: Hotels.com، بالاضافة الى الاستفادة من خاصية الاسترداد النقدي عبر الموقع الالكتروني: Booking.com

وللتأهل للحصول على خصم بنسبة 10 في المائة عبر موقع Hotels.com، لا يتطلب الأمر من حملة البطاقات سوى اجراء حجوزات عن طريق الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وهو www.hotels.com/mastercardmea. ويبدأ هذا العرض اعتبارا من 9 نوفمبر 2020.

ومن خلال استخدام الموقع الالكتروني: Booking.com سيحظى حاملو بطاقات ماستركارد البنك الأهلي الكويتي بالاستفادة من استرداد حتى 10 في المائة نقداً من أسعار الغرف في أكثر من مليوني فندق حول العالم، والتي سيتم ايداعها في حساب العملاء بعد استكمال فترة اقامتهم الفندقية. واعتباراً من 9 نوفمبر 2020، سيكون بمقدور حاملي بطاقات ماستركارد البنك الأهلي الكويتي اجراء حجوزاتهم عبر الموقع: www.booking.com/mastercardea للاستفادة من ميزة الاسترداد النقدي. ويأتي طرح هذه الحملات الترويجية أخيراً استجابة لبداية انتعاش سوق السفر والسياحة والاقامة في الفنادق.

