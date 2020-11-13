23.17 مليون دولار صافي أرباح «جي إف إتش»

مال وأعمال

سجلت مجموعة جي اف اتش المالية ربحاً صافياً يؤول الى المساهمين بقيمة 8.11 ملايين دولار خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بما مقداره 19.84 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض بنسبة 59.1%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي الى تفشي وباء كوفيد-19 الذي أثر على كافة خطوط أعمال المجموعة. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الثالث من عام 2020 ما مقداره 0.24 سنتاً.

بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول الى المساهمين 23.17 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وصرح رئيس مجلس ادارة مجموعة جي اف اتش المالية جاسم الصديقي انه بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، لم نتأثر كثيراً بالنظر الى طبيعة نموذج أعمال المجموعة المتسم بالتنوع والقدرة على المقاومة خلال فترات التراجع. وبينما تأثر الربح الصافي خلال الفترة جراء تفشي وباء كوفيد-19، فان قدرة المجموعة على تحقيق دخل جيد ونتائج طيبة يعد مؤشرا هاماً على قوة استراتيجيتنا وما نحققه من تقدم دائم عبر كل خط من خطوط أعمالنا.

وأضاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الريس اننا سعداء بالأداء القوي المتواصل للمجموعة والدخل المحقق بالرغم من ظروف السوق غير المسبوقة التي كانت المجموعة وشركاتها التابعة تعمل في ظلها خلال التسعة أشهر الماضية. بالرغم من هذه التحديات، فاننا نشعر ببالغ الفخر بمواصلة تحقيق التقدم عبر خطوط أعمالنا بما يتفق مع الخطط المستهدفة وتركيزنا على تأسيس وتنويع أنشطتنا في القطاعات الدفاعية الهامة في الأسواق الرئيسة.

