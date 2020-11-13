«المتحد»: 20 رابحاً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد باجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها. ويقدم البنك لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ. وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم : زكريا عبدالله الرويح، وأحمد جمشيد مناف، وسامي بوناشي، وتراحيب مبارك الهطلاني، وعيسى العيسى، ونشمية ربيع الميموني، وجاسم التميمي، وفرج الله يدالله، وعيدة محمد العسكر، وعبدالله توفيق المجادي، وزكي زكي فرج، ونسمة علي الجمعة، وناصر العبيد، وعبدالرسول علي خان، ومحمد عوض العنزي، وعبدالرحمن سورام، وبدور جواد البغلي، وجاسمية جعفر محمد، وخاطر محمد خاطر، ومحمد عبدالله العميري. والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.