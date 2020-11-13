البحرين احتفلت بمئوية المصارف في المملكة

مال وأعمال

احتفلت مملكة البحرين بمناسبة مرور مئة عام على انطلاق القطاع المصرفي في المملكة، والذي نظمته جمعية مصارف البحرين في مرفأ البحرين المالي، بحضور عدد من كبار المسؤولين بحضور سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء الراحل، والذي اكد: «ان الاهتمام بالقطاع المالي والمصرفي اهتمام ورعاية كبيرة، وأن جهود ومبادرات سموه كانت الركيزة التي انطلق منها هذا القطاع الى أعلى مستويات النجاح».

وأكد الشيخ سلمان آل خليفة أن الاحتفال بمئوية القطاع المالي والمصرفي، يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي تحديات استطاع القطاع المصرفي في البحرين أن يواجهها بكل ثقة وكفاءة عالية.

وأكد سموه أن مملكة البحرين في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حققت طفرة تنموية شاملة في جميع القطاعات، بما فيها القطاع المالي والمصرفي، والذي أولته الحكومة كل الاهتمام والدعم من خلال توفير كل المقومات القانونية والتنظيمية واللوجستية التي عززت من نهضة القطاع وأتاحت له الانطلاق في أجواء من الانفتاح الاقتصادي، وهو ما أهلّ البحرين لكي تكون مركز جذب واستقطاب للعديد من المصارف والمؤسسات المالية العريقة اقليميا ودوليا.

القواعد التنظيمية

وكان الاحتفال بمرور مئة عام على القطاع المصرفي، قد بدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر الحيكم، ثم ألقى رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي كلمة أكد فيها أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين شهد خلال المئة عام العديد من التطورات أبرزها كان خلال العقود الخمسة الاخيرة حيث شهد القطاع منذ منتصف السبعينيات تواجد لافت للعديد من البنوك العالمية التي عرفت بالوحدات المصرفية الخارجية «الاوفشور»، والتي اتخذت من البحرين مركزاً لعملياتها في المنطقة، تلتها مرحلة انطلاق الصيرفة الاسلامية والتي ساهمت فيها مملكة البحرين بدور بارز في ارساء القواعد التنظيمية والرقابية لها.

إحكام الرقابة

وأشار الى أنه في فترة لاحقة ومع تطور الأوضاع المالية والظروف المحيطة بأحكام الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية، اتخذت الحكومة قراراً بتحويل مؤسسة نقد البحرين آنذاك، الى Single Regulator المنظم الوحيد والمسؤول والرقيب على كل الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية.



نهضة مصرفية

ومن جانبه، أشاد المصرفي المعروف عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين ورئيس مجموعة البركة المصرفية أن «الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المصارف في البحرين يعني الشيء الكثير بالنسبة لنا وعلى مدار هذه السنوات سجلت مملكة البحرين بكل فخر قصص نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، غير أن النهضة المصرفية والمالية الحقيقية والتي قادها بكل اقتدار وحكمة ونظرة ثاقبة وبعيدة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد تمت في منتصف السبعينيات مع ادخال تجربة بنوك الأوفشور وتحول البحرين الى قبلة لكبرى البنوك العالمية المعروفة، الى جانب تأسيس العديد من المصارف الخليجية والعربية الكبيرة التي لا تزال تأخذ دورها في المركز المالي والمصرفي العالمي المرموق للمملكة».

مسيرة حافلة بالإنجازات

وقال: «نفتخر باحتفالنا اليوم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، مناسبة مرور مئة عام على تأسيس المصارف في مملكة البحرين الحبيبة لنسجل للتاريخ والأجيال القادمة واحدة من أنجح القصص التي سطرتها المملكة في التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي عبر مسيرة حافلة بالانجازات والعطاءات.

وأشار عدنان يوسف الى أن المسيرة المصرفية على مدى 100 عام مليئة بالمحطات اللامعة والانجازات الكبيرة توجت بوضع المملكة من بين أهم المراكز المصرفية والمالية العالمية المرموقة التي ساهمت بتقديم التمويلات بعشرات المليارات من الدولارات للكثير من دول العالم وساهمت في نموها، والأهم من ذلك أنها ساهمت في التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في المملكة منذ وقت مبكر وخلقت الآلاف من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا.

وأكد أن هذه المسيرة المصرفية فتحت آفاقاً رحبة أمام تطور المجتمع والثقافة والتعليم والعمران والجامعات والاعلام والمواصلات والاتصالات ومعاهد التدريب، وغيرها من المجالات لتطال الآثار الايجابية للمسيرة المصرفية في مملكة البحرين كافة الجوانب المعيشية والتنموية والعمرانية، حيث باتت الصناعة المصرفية اليوم هي المساهم الأول من خارج القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 17%، كما أصبحت المشغل الأول للبحرينيين في القطاع الخاص بأكثر من 14 ألف وظيفة.

صلابة ومتانة المصارف

ونوه الى أن الصناعة المصرفية في المملكة باتت تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشاهد حي على صلابته ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف الأزمات التي مر ويمر بها العالم، وساهمت بقوة في حمايته من تداعيات هذه الأزمات وآخرها ما نمر به اليوم من جائحة كورونا وذلك بفضل الوضع المالي التي تتمتع به البنوك في البحرين والبيئة التشريعية والرقابية الحصيفة التي يقودها باقتدار مصرف البحرين المركزي وجملة الاجراءات الواسعة والحصيفة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لحماية الاقتصاد من هذه الجائحة.

وأضاف: «يتسم النظام المصرفي والمالي في البحرين بالعمق والتنوع، ما يوفر مزايا اضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف اسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من اجمالي الموجودات المالية للقطاع، وبلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر يونيو 2020 نحو 211 مليار دولاراً، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي السنوي للبحرين.

وقال المصرفي عدنان يوسف: «ان البنوك في البحرين وبفضل كل ذلك تنظر بكل تفاؤل وأمل للحاضر والمستقبل، وهي عاقدة العزم على مواصلة دورها التنموي وتقديم منتجاتها وخدماتها المصرفية للشركات والجمهور وفقا لأحدث التقنيات المصرفية الحديثة بعد أن ولجت بقوة عصر الرقمنة والتكنولوجيا المالية والصيرفة المفتوحة، وبنفس الوقت تنفذ البرامج التمويلية للاستدامة والصيرفة الخضراء، كذلك برامج المسئولية الاجتماعية التي تلتزم بها تجاه مؤسسات المجتمع، ولاسيما خلق الوظائف للبحرينيين».

سوق مالي تنافسي

من جانبه قال المصرفي عبدالله بن عمار السعودي مؤسس مجموعة ABC المصرفية التي تتخذ من البحرين مقراً رئيساً لها ان البحرين أصبحت سوقا مالياً تنافسياً على مستوى اقليمي رغم محدودية مواردها ومساحتها الجغرافية، قائلاً: ان البحرين كانت منذ سبعينات القرن الماضي المكان الأكثر ملائمة اقليميا لبدء أنشطة جديدة في العمل المصرفي أو متابعة أنشطة قائمة، خاصة مع وجود تشريعات وقوانين متطورة جدا في ذلك الوقت، اضافة الى أن المسؤولين عن تنظيم شؤون القطاع المصرفي كانو يعملون على منح كل الدعم للقائمين على المؤسسات المالية والمصارف الخاصة وتفهَّم احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم بسرعة ومرونة كبيرتين.

تدشين صرح تذكاري

تفضل الشيخ سلمان بن خليفة مستشار رئيس الوزراء، نائب راعي الحفل، بافتتاح الصرح التذكاري، والذي يجسد تاريخ وعراقة القطاع المصرفي البحريني، والذي قامت جمعية مصارف البحرين بانشائه خصيصا لهذه المناسبة ونصبه بشكل دائم أمام المدخل الرئيسي لمرفأ البحرين المالي. بعدها تم عرض فيديو بمناسبة مرور مائة عام على القطاع المصرفي في البحرين، يسرد ملامح تطور القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين على مدى قرن من الزمان، والدور الذي يقوم به في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. تلا ذلك الاعلان عن أسماء رواد القطاع المصرفي والمكرمين من لدن صاحب سمو رئيس الوزراء. ثم قام رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي و عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين بتسليم نسخ من الكتاب الخاص بالمناسبة والطابع التذكاري والمجسم التذكاري لسمو الشيخ سلمان بن خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء، نائب راعي الحفل.

