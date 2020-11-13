افتتاح المعرض الافتراضي «وداعاً ا?مير الإنسانية»

علم ومعرفة

افتتحت ادارة الفنون التشكيلية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب معرضا تشكيليا افتراضيا للمغفور له سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- تحت عنوان (وداعا أمير الانسانية) ضم 58 لوحة لفنانين من دولة الكويت والدول الخليجية والعربية.

وقالت مديرة الادارة ومنظمة المعرض ضياء البحر انه «نظرا لعطاء سموه -رحمه الله- اللامحدود في جميع الاصعدة الثقافية والفنية والتاريخية والانسانية على المستويين المحلي والعالمي يأتي هذا المعرض كجزء من الوفاء ورد الجميل لتلك الشخصية العظيمة المبجلة».

وافادت البحر ان المعرض احتوى على مشاركات بلوحات فنيه رائعة لـ25 فنانا تشكيليا من دولة الكويت و16 فنانا من دول مجلس التعاون الخليجي و17 فنانا من مختلف دول الوطن العربي مشيرة الى أن المعرض يستمر عشرة أيام.

وأوضحت ان اللوحات جسدت جزءا من مسيرة حياة الراحل وعطائه ودبلوماسيته الواضحة حيث استخدم المشاركون عدة أساليب مختلفة ورؤى خاصة بكل منهم باستخدام أدواتهم التي تنوعت بين الألوان الزيتية والمائية والباستيل والأحبار والطباعة وغيرها من الأساليب التي تم استخدامها بمدارس الفنون المختلفة.

وقالت ان الفنان التشكيلي احمد مقيم مثلا اختار الالوان الزيتية بأسلوب واقعي في رسم سمو الامير الراحل بينما اختار الفنان التشكيلي ابراهيم العطية تكنيك الألوان المائية كما استخدم الفنان التشكيلي فالح الظفيري تقنية الديجيتال آرت.

وأوضحت البحر ان من دول الخليج العربي قام الفنان التشكيلي الاماراتي خليل عبدالواحد بعمل فني استخدم فيه الطوابع البريدية لدولة الامارات العربية المتحدة بينما قام الفنان التشكيلي الأردني هشام الشديفات برسم صورة الامير الراحل بالقهوة كونها ترمز للاصالة العربية.

