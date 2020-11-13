أثير الصفا: لا أعتبر «تغريدة» رواية.. إنها صرخة فردية فنية مدوية

علم ومعرفة

قدمت الكاتبة الشابة الفلسطينية أثير الصفا لمكتبة الأدب العربي روايتها الأولى «تغريدة» واستطاعت من خلالها أن تصنع من خلالها نمطا أدبيا خاصا بها يبشر بولادة رؤى متجددة في الفكر والأسلوب وطرق كتابة الرواية .. «النهار» أرادت أن تتعرف أكثر على الكاتبة وعن تجربتها مع كتابة الرواية، ومستقبلها الأدبي اضافة الى جوانب أخرى لا تنفصل عن عالم الأدب والواقع.. فكان هذا الحوار الخالص:

من هي أثير الصفا؟

أثير الصفا هي انسانة، وهذا بحد ذاته انجاز. لا هي مشوهة ولا هي مموهة. انها صافية لدرجة تسبب العمى. العمى الأبيض. انها انسانة سوية، وهذا انجاز آخر أهم من كونها مترجمة أو كاتبة، موهبتها في الكتابة فطرية، ولكنك، مع ذلك، قد ترى في عدم تشذيبها أو تهذيبها أناقة ما.

أثير فلسطينية تعيش في الداخل الفلسطيني المحتل، ولكنها لا تتوسل حبلا يمد للانتشال أو يعقد للشنق، واقعها أسطوري، وخيالها أسطوري، ولذلك تقتل الروتين في كل يوم بألف طريقة محتملة.... هل هذه الاجابة كافية....؟

كلا! لا بأس، لا شيء في عالمنا يصل حد الكفاية.

لماذا اخترت الرواية للتعبير عن أفكارك؟

لا أعتقد أنني عبرت عن أفكاري. أعتقد أنني عبرت عن تشرذمها وتشظيها وشواشها. ولذلك لا أعتبر «تغريدة» رواية، بقدر ما أعتبرها نصا حرا من الاستسهال تعريفه أو تأطيره.

مشاركتك في المعارض الأدبية تكاد تكون معدومة لماذا؟

فلنضع الأمور في نصابها الصحيح، في النهاية لي رواية واحدة، فلم الاغترار؟ بعد الرواية الثانية سوف أهتم بالتواجد في المعارض نظرا لوجود رصيد أكثر منه طفرة.

حدثينا عن رواية تغريدة ونجاحها في عالم الأدب.

لا أريد الاسهاب في حديث لا يهم القارئ. أحب أن أسرق الفضول لا الوقت. ولذلك سأكتفي بالقول ان تغريدة حصلت على منحة آفاق للكتاب الشباب من بيروت، وبأن الدكتور صبري حافظ قدم لها باعتبارها رواية القرن الواحد والعشرين ولأسباب تتعلق بدار النشر حينها وبسذاجتي حينها لم تنشر المقدمة، وهو ما سأحرص عليه في الطبعة الثانية. كما أنها ترشحت لجائزة البوكر في عام 2015. تغريدة تتحدث عن فنان يرفضه المجتمع والسلطة. فنان يتيم بلا أب فيزيولوجي أو روحي في بلدان ينمو فيها الفن كوردة في المزبلة. تغريدة هي صرخة فردية فنية مدوية.

كيف يمكن معالجة القضايا عن طريق الأدب؟

الأدب لا يعالج فليست هذه وظيفته، والمجتمع لا يعالج الا بارادته الحرة، وهي مسلوبة حتى يفطن المسلوبون لهول الفقد. الأدب يتطور واللغة تتطور وكذلك المجتمع، هذا كل ما نستطيع فعله، أن نعيش بتسليم في خط مستقيم. التطور البيولوجي الزمني هو قضاء مقضي، وهو المعادل الموضوعي للكبر في السن. ومجتمعاتنا بدأت تشيخ، ولن يعترض هذا التطور الشكلي (الانحدار الجوهري) شيء. ولكن ما قد يحدث الطفرة هو «الوعي».

تقييمك للقارئ ... هل هناك قارئ حقيقي؟

هناك قراء حقيقيون، وهناك كتاب حقيقيون، وهناك نقاد حقيقيون، ولكن لا يمكن التعويل على أي منهم. لن تخلو الدنيا يوما من الحقيقيين، ولكن في الحقيقيين صفات تجعلهم أكثر انطواء وانزواء وأقل رغبة في الانخراط وسط هذا الضجيج، وفي التكيف مع الطابع الدعائي لهذا العصر.

ما أهمية القراءة في تطوير الكاتب؟

مثل أهمية تاريخ الفن للفنان التشكيلي، وأهمية اطلاع الممثل على تاريخ السينما، وأهمية مواكبة النظريات الفلكية لعالم في فيزياء الكم. انها مهمة، ولكن لا علاقة لها بالموهبة. بل ان القراءة أحيانا قد تلوث الموهبة في حال لم يكن الكاتب واعيا لتأثيرها على قولبة موهبته الفطرية ومأسستها. القراءة رصيد معرفي صنعه غيرك، خذه لنفسك كهبة ومنحة، ولكن أرني اضافتك، بل ومتعني بتكسيرك لقوالب ظنناها عصية على الكسر. القراءة هي القاعدة، والكتابة هي الخروج عليها.

ما أبرز القضايا التي تشغل أثير صفا؟

فلسطين. ليس لأنني فلسطينية، ولا لأن البكاء عليها هو الأسهل للتعبير عن موقف وطني نبيل، ولكن لأننا اذا فقدناها بالكامل سنفقد احترامنا لذواتنا كعرب. فلسطين لم تعد بلدا انها رمز، أيقونة للحق والمبدأ والشرف والكرامة.

بمن تأثرت وكيف؟

لا يهم أحدا بمن تأثرت أثير، المهم هو على من أثرت؟!

