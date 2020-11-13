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«رحلة مهنية .. تطوير الذات وتخطي التحديات»


صدر للكاتب جمال عبد الحميد الحمود أخيراً كتاب «رحلة مهنية.. تطوير الذات وتخطي التحديات» عن دار ذات السلاسل، قدم فيه الكاتب ملخصا عن سيرته الذاتية وتجربته المهنية والتحديات التي واجهته وقال في كتابه: كل منا يحتاج بأن يستكشف نماذج مهنية لترشده الى طريق أفضل أوتجنبه أخطاء قد تحدث، وتساعده على بناء المبادئ التي تجعله أكثر قوة وتسهم في صناعة القواعد التي تجعله أكثر ثقة في اختياراته.
وأضاف: صغت في هذا الكتاب نموذجي المهني وسوف تتعرف على ملخص لسيرتي الذاتية والمحطات المؤثرة في رحلتي المهنية، وعناصر وأدوات مهمة يجب أن تكون معك لتساعدك على تخطي التحديات وتسهم في الوصول الى قرار أفضل ومن بعده الى أهدافك حتى تصل الى غايتك، سوف تقرأ بصفحات هذا الكتاب القليلة جرعة مركزة سوف تضيف لرحلتك أنت فحياتنا تتشابه وظروفنا تتشابه والتحديات التي تحوم حولنا تتشابه.
وأشار في كتابه الى رسالته التي أراد ايصالها للقارئ حيث قال: رسالتي بأن تأخذ نفسا عميقا وتتمتع برحلتك المهنية وتعيش تفاصيلها فالقطار لن يتوقف، وقدم نصيحته «لا تبخل بمشاركة نموذجك أن تكون كقطرة ماء تسقط في بحر المعرفة لتصنع أمواجا قد تحرك مسيرة الغير».


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