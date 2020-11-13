مشروع ترميم «سوق السقطية» الأثري فاز بجائزة «إيكروم- الشارقة»

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حصل مشروع اعادة تأهيل السوق المركزي (سوق السقطية) في مدينة حلب السورية الذي نفذه صندوق الآغا خان للثقافة على جائزة ايكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية والتي تمنح مرة كل سنتين بهدف تكريم ومكافأة الأعمال المتميز ة التي تسهم في حماية واحياء التراث الثقافي الماديفي العالم العربي، ينما حصل مشروع «عونة» للمواقع التراثية تأهيل واعادة احياء البلدة القديمة في حجة، قلقيلية، فلسطين على جائزة الشرف. وقد أجرى صندوق الآغا خان للثقافة مسوحات ودراسات فنية لاعادة تأهيل سوق السقطية كما وضع الخطط لاعادة تأهيله حيث بدأ الصندوق في المرحلة الأولى بتطبيق مشروع تجريبي في سوق حلب – وهو أكبر سوق يعود الى القرون الوسطى في الشرق الأوسط والذي تضرر بشدة أثناء الحروب التي وقعت في المدينة السورية. وتضمن النموذج الأولي لأعمال الحفظ جميع الأماكن العامة على امتداد 150 مترا من السوق بما في ذلك السقف المقبب والممر المركزي والبنية التحتية الأساسية والمرافق.. اضافة الى ترميم ثلاثة متاجر بشكل كامل لعرض الأعمال النهائية المحتملة التي يمكن تطبيقها في المتاجر الأخرى بشكل فردي. واستمر العمل في المشروع في عام 2020 خلال أزمة كورونا وتضمنت هذه المرحلة اعادة تأهيل الشرايين الموصلة للسوق لربط أعمال المرحلة الأولى المنجزة في سوق السقطية بمنافذ الدخول الخارجية بما في ذلك سوق خان الحرير الذي يحتوي على 60 متجرا. يشار الى أن جائزة ايكروم – الشارقة تعمل على المساعدة في حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية وتشجيع أفضل الممارسات التي تتبع المبادئ الدولية في مجال حفظ التراث المادي وتيسير تبادل المعارف والخبرات في المنطقة وتحفيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي عن طريق ابرازه وقد تضمنت قائمة المشاريع المرشحة للجائزة العام الحالي 15 مشروعا عربيا من سورية ومصر وفلسطين والأردن والسودان.