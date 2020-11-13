بايدن يبدأ «الانتقال السياسي» بتشكيل إدارته

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واشنطن - الوكالات: اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الديموقراطي المتمرس رون كلين لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في اطار سعيه لتسريع انتقال السلطة، في وقت لم يعترف دونالد ترامب بعد بهزيمته في الانتخابات. وهو اول تعيين يقوم به بايدن الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان صادر عن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ونائبته كاملا هاريس، «الخبرة العميقة والمتنوعة لرون كلين وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما احتاج اليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه ازمة ونعمل على اعادة توحيد بلادنا». وأضاف «كان عمل رون قيما جدا على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معا». ويبلغ كلين 59 عاماً ويشغل منذ 2009 منصب مدير مكتب بايدن عندما كان هذا الأخير نائبا للرئيس باراك اوباما.

كما عمل كلين في السابق في مكتب بايدن عندما كان رئيسا للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ثم تولى منصب مدير مكتب نائب الرئيس آل غور. وفي عهد اوباما، تولى تنظيم عملية تعامل البيت الأبيض مع ازمة ايبولا في 2014.

وقال كلين ان تعيينه في هذا المنصب «شرف حياة». وأضاف «أنتظر بفارغ الصبر ان اساعده هو ونائبة الرئيس المنتخبة في جمع فريق موهوب ومتنوع للعمل في البيت الأبيض والانصراف الى تطبيق برنامجهما الطموح من اجل التغيير، والسعي الى رأب الانقسامات في بلدنا».

وأثار اختيار كلين ارتياحا لدى الديموقراطيين مثل السناتورة اليزابيث وورين التي اعتبرت انه «خيار ممتاز» لأن كلين «يدرك حجم الأزمة الصحية والاقتصادية ولديه خبرة في ادارة الفريق المقبل».

ومنذ اعلان وسائل الاعلام الأميركية الرئيسية السبت فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر، خاطب جو بايدن الأمة وشكل فريق عمل لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد وتحدث مع عدد من قادة العالم بمن في ذلك حلفاء لدونالد ترامب، وبدأ استعراض الأعضاء المحتملين في حكومته.

وحتى الآن، يرفض ترامب الذي يكره «الخاسرين»، الاعتراف بالهزيمة، ويقود معركة قانونية على امل قلب نتيجة الانتخابات.

وقالت شبكة «سي ان ان» الاخبارية الأميركية، ان ادارة الرئيس المنتهية ولايته تمنع بايدن من الاطلاع على عدد كبير من الرسائل التي بعثها اليه زعماء العالم. ونقلت الشبكة عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، ان الرسائل لا تزال محتجزة في الوزارة، ولن يكون بمقدور الرئيس المنتخب قراءتها حتى تسمح الادارة الحالية بذلك.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من تقرير اشار الى ادارة ترامب تمنع بايدن من الاطلاع على التقارير الاستخبارية، التي يحصل عليها عادة الرؤساء المنتخبون خلال الفترة الانتقالية.

وجرى العرف في الولايات المتحدة ان تتولى وزارة الخارجية مساندة الرئيس المنتخب في الاتصالات الخارجية، فتتلقى رسائل دولية ثم ترسلها اليه بدورها. ولذلك عمدت العديد من دول العالم الى توجيه الرسائل الى الوزارة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، غير انها لم تتزحزح من مكانها.

وأمام خطوات ادارة ترامب، لجأ فريق بايدن الى اجراء اتصالات بصورة منفردة مع الحكومات الأجنبية، فيما اجرى الرئيس المنتخب مكالمات شخصية مع قادة اجانب.

