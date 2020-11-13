انقلاب جمهوري متنامٍ ضد ترامب: «فرصته صفر»

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عواصم- الوكالات: كشفت مصادر اميركية ان مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميلون الى الاعتقاد بأنه قد يتوقف عن الطعن في نتائج الانتخابات، لكنه سيظل مصرا على انها لم تكن نزيهة.فيما يواجه الرئيس المنتهية ولايته انقلابا جمهوريا متناميا ضده.

وقال اكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية انه لم يتم رصد اي مؤشر حتى الآن على تلاعب واسع النطاق في احصاء الأصوات بالولاية، في الوقت الذي تستمر فيه حملة ترامب بالطعن في نتائج بعض الولايات. وقال سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبيرغر لمحطة «سي ان ان» انه امر باعادة فرز الأصوات يدويا، لأن الفارق متقارب جدا، حيث يتقدم الديموقراطي بايدن حاليا بفارق 14 الف صوت على الجمهوري ترامب، اي ما يعادل 0.3%. لكن رافينسبيرغر يعتقد ان الأصوات احصيت حتى الآن بدقة متوقعا الا تنتهي عملية اعادة الفرز قبل يوم 20 من الشهر الجاري.وردا على سؤال بشأن مزاعم التلاعب بالأصوات، قال رافينسبيرغر «لدينا تحقيقات مستمرة، لكننا لم نلحظ شيئا واسع النطاق» مضيفا انه لا يوجد حتى الآن دليل على اي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن. وفي الوقت نفسه، توجه فريق ترامب الى محكمة اتحادية لمحاولة منع ولاية ميشيغان من التصديق على نتائج الانتخابات، حيث يتخلف ترامب بنحو 148 الف صوت في احصاء غير رسمي لمجمل اصوات الولاية، لكن المسؤول في الولاية جيك رولو قال في بيان ان حملة ترامب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض الثقة العامة في الانتخابات.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ان مفوض الانتخابات الجمهوري في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا آل شميدت يستغل من قبل وسائل اعلام وصفها بالمزيفة بشكل كبير لشرح ان الانتخابات في فيلادلفيا اجريت بطريقة نزيهة. وأضاف ترامب ان شميدت محسوب على الجمهوريين بالاسم فقط، واتهمه بتجاهل جبل من الفساد والخداع، على حد تعبيره. وقال المدعي العام الجمهوري في ولاية اريزونا مارك برنوفيتش انه لا توجد ادلة حتى الآن على عمليات تزوير في الولاية، او اي مخالفات اخرى من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.

من جهة اخرى، قالت بعثة مراقبي منظمة الدول الأميركية التي حضرت الانتخابات بدعوة من وزارة الخارجية انها لم تلاحظ اي انتهاكات او عمليات تزوير قد تؤثر على نتائج الانتخابات المعلنة.بدوره قال السيناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي «أعتقد انه سيكون من الأفضل الشروع في عملية نقل السلطة، وأتوقع ذلك قريبا، يبدو ان الأمور تتجه الى التصديق قريبا على فوز بايدن بالرئاسة».

ونقلت قناة «ان بي سي» عن مصادر قولها «هناك قناعة متزايدة لدى مستشاري الرئيس دونالد ترامب بأنه لن يعترف ابدا بالفشل في محاولة اعادة انتخابه، حتى بعد تأكيد نتائج التصويت في الولايات المتقلبة في الأسابيع المقبلة». وقال احد المصادر «لا اتوقع منه ان يستسلم»، بل من المرجح ان يدلي ترامب بالبيان التالي «لا يمكننا الوثوق بالنتائج، لكني لا اعترض عليها». ويعتقد مستشار آخر للرئيس الأميركي انه سيتصرف على النحو التالي «سيقبل بالنتائج ويعلن اننا لن نعرف ابدا الى اي مدى هي دقيقة» لافتا الى ان ترامب لا يعتزم حتى الآن الأعلان عن مثل هذا الأمر. ووفق القناة ذاتها لا يعرف المحيطون بترامب كم ستطول مدة الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك لأن «مجموعة صغيرة من المستشارين الرئاسيين الرئيسيين، ومعظمهم من حملة ترامب لا تزال تعتقد ان لديه فرصة للفوز». ونُقل عن مساعدين آخرين لترامب انه يدرك بالفعل ان فرص الفوز ضئيلة جدا، وقال احد المصادر «حتى ترامب يفهم ان احتمالية تغيير النتائج قريبة من الصفر».

