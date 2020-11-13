رئيس «CIA» قلق مما قد يفعله ترامب «الغاضب» خلال 70 يوماً

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نيويورك - الوكالات: كشف جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأميركية «CIA» انه قلق مما قد يفعله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب خلال الأيام الـ70 المقبلة حتى يوم تنصيب رئيس البلاد في الـ20 من يناير.

وقال برينان لشبكة «CNN» الاخبارية «لا اعتقد ان بامكانه التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي في ظهر يوم التنصيب في 20 يناير لكنني قلق للغاية من حيال ما يمكنه فعله بين اليوم وذلك التاريخ،.. انا قلق الآن مما يمكن ان يفعله هذا الرئيس الغاضب وامكانية تهوره»

وتابع قائلا «ما يمكن ان يفعله في الأيام الـ70 المقبلة يثير قلقي الآن اكثر من فترة رئاسته، لأنه يقوم بمثل هذه الأعمال، ووضع هؤلاء الأشخاص في مراتب عليه بوزارة الدفاع، اشخاص غير مؤهلين وبدون خبرة يبعث باشارة مقلقة حقا الى قواتنا والجيش بالاضافة الى الأمم حول العالم».

يذكر ان الرئيس ترامب قد اعلن، الاثنين، انه اقال وزير الدفاع مارك اسبر، وأن كريستوفر ميللر، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الارهاب، سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع.

