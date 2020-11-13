محامي ترامب: لن يعود إلى البيت الأبيض بعد عطلة الميلاد

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: توقع مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان الأخير لن يعود الى البيت الأبيض بعد ان يقضي عطلة عيد الميلاد في منتجع مار لاغو في فلوريدا. وفي حديث لقناة «MSNBC» قال كوهين ان ترامب عادة ما يعود من المنتجع في 5 او 6 من شهر يناير. وأضاف اشك بأنه سيعود الى واشنطن هذه المرة، و«ترامب لن يذهب الى حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، لأنه لا يمكن ان يجلس وهو يعلم ان الكاميرات عليه وأن العالم ينظر اليه على انه خاسر... لا يمكنه فعل ذلك».

من جانب آخر، اكد مركز «اديسون للأبحاث» ان السيناتور الجمهوري دان سوليفان فاز بمدة جديدة عن ولاية الاسكا مما يعني ان حسم الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ تأجل الى يناير عند اجراء جولة اعادة على مقعدين في ولاية جورجيا.

جاء ذلك بعد يوم من احتفاظ السيناتور الجمهوري توم تيليس بمقعده عن ولاية كارولينا الشمالية وبذلك تضاءلت آمال الديموقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وبالتالي القدرة على دعم اجندة الرئيس المنتخب جو بايدن.

