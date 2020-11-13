جونسون: ترامب «رئيس سابق»

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لندن - الوكالات: اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه لا ينكر وجود علاقة جيدة مع دونالد ترامب الذي وصفه بـ«الرئيس السابق». وأشار جونسون خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان الى ان جزءا من مسؤولية اي رئيس وزراء بريطاني هو اقامة علاقات جيدة مع البيت الأبيض. وعبر في كلمته عن سعادته لوجود ما وصفها بقطاعات رئيسة ستكون بمثابة قضايا مشتركة للحكومة البريطانية ولادارة الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خاصة حديث بايدن عما يريده من قمة المناخ السادسة والعشرين التي ستحتضنها بريطانيا العام المقبل. وكان جونسون هنأ قبل ايام بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، وقال انه يتطلع للعمل معه.