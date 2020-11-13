الأمم المتحدة تحذِّر من اندلاع «حروب كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء مؤكدا ان الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو فيروس كورونا.

وكتب غوتيريش، في حسابه على موقع تويتر «عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا اثناء الوباء، فان الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس» مشيرا الى «أننا نحتاج الى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بايقاف اطلاق النار في كل النزاعات حول العالم». وشدد على انه «اذا عملنا معا سنهزم «كورونا» ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم افضل».

في غضون ذلك اقترب عدد المصابين بفيروس «كورونا» حول العالم امس من 52.5 مليون مصاب وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تسجيل زيادات قياسية في عدد الاصابات دخل الرئيس الأرجنتيني في حجر صحي بعد اصابة سكرتيره بالوباء. ووفقا لموقع «ورلد ميتر» المتخصص برصد احصائيات «كورونا» فقد وصلت اصابات الفيروس حول العالم الى 52 مليونا و452 الفا و552 اصابة فيما بلغ عدد المتعافين 36 مليونا و683 الفا و749 وسجلت مليون و289 الفا و951 حلة وفاة.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الاصابات بواقع 10 ملايين و708 آلاف و728 اصابة في حين بلغت حصيلة الوفيات 247 الفا و398. وواصلت الولايات المتحدة تسجيل زيادات قياسية هائلة في الاصابات بفيروس «كورونا» مع تفاقم التفشي في شمال شرق البلاد، علاوة على ضغوط الجائحة في الغرب الأوسط بالفعل.وللتصدي لتفشي الفيروس قال حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو انه ستتم مطالبة الحانات والمطاعم والصالات الرياضية باغلاق ابوابها بداية من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من مساء الجمعة.

يأتي ذلك فيما دخل الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز حجرا صحيا في مقر اقامته بعد اصابة سكرتيره للشؤون الاستراتيجية بفيروس «كورونا». وأوضح فرنانديز (61 عاما) انه «على ما يرام» ولا تظهر عليه اي اعراض، مشددا على ان العزل الوقائي مهم لوقف انتشار العدوى.

وفي تطور متصل طلبت السلطات النيوزيلندية من العمال في الحي التجاري المركزي بأكبر مدينة في البلاد العمل من المنازل بعد ان تم الاعلان عن اصابة جديدة امس. وهذه هي اول اصابة بـ»كورونا» مع عدم وجود صلة معروفة بالحدود منذ اغسطس الماضي.

