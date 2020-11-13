خادم الحرمين: قوى إقليمية تنشر الفكر المتطرف بالمنطقة

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: حذر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من ان دول المنطقة تواجه محاولات من قوى اقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي وأيديولوجيتها المتطرفة.

وقال الملك سلمان خلال خطاب امام مجلس الشورى السعودي ليل الأربعاء الخميس، ان السعودية «تنادي بضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاهه يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الايراني للحصول على اسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للارهاب وتهديده للسلم والأمن الدوليين». وقال خادم الحرمين الشريفين ان المملكة «تدين ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، بانتهاكها القوانين الدولية والقواعد العرفية باطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية باتجاه المدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة».

وكان التلفزيون الرسمي السعودي اعلن ليل الاربعاء ان التحالف بقيادة السعودية اعترض ودمر زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر اطلقهما الحوثيون في اليمن من محافظة الحديدة.

من جهة ثانية اكد الملك سلمان على استمرار وقوف المملكة «الى جانب الشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وتؤكد الرياض انها لن تطبع العلاقات مع الدولة العبرية قبل تحقيق تقدم على مسار التفاوض الاسرائيلي الفلسطيني.

وجدد الملك سلمان، ترحيب السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف اطلاق النار ومطالبتها بوقف التدخل الخارجي. كما اكد العاهل السعودي على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل انجاح المرحلة الانتقالية في السودان.

وبشأن النفط، جدد الملك سلمان حرصه على استقرار اسواق النفط العالمية، مشيرا الى ان المملكة لا تزال تعمل لضمان استقرار امدادات النفط للعالم رغم جائحة «كورونا».

