البحرين: تعيين ولي العهد رئيساً للوزراء

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المنامة - الوكالات: اصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الأربعاء، امراً ملكياً بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا الأمر بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي بقي رئيساً لحكومة البحرين طوال 49 عاماً. وأشار الأمر الملكي الذي نشرته وكالة لانباء البحرينية الى ان التعيين يسري على الفور.

وكان الديوان الملكي في البحرين قد اعلن في وقت سابق يوم الأربعاء وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. في احد المستشفيات بالولايات المتحدة الأميركية، وفقا لوكالة انباء البحرين الرسمية.

