روسيا ستبني قاعدة بحرية «نووية» في السودان

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: نشرت موسكو مسودة اتفاق مع الخرطوم تسمح لها بتأسيس مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يستوعب ما يبلغ 300 جندي وموظف، ويمكن ان يستوعب سفنا مزودة بتجهيزات نووية. ووافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مسودة الاتفاق المقدمة من وزارة الدفاع، ونشرت على موقع الحكومة، وسيتم رفعها الى الرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليها.

كما وافقت على مسودة الاتفاقية بين موسكو والخرطوم كل من وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الفدرالية الروسية. وجاء في المسودة ان القاعدة الروسية في السودان «ستلبي اهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ولن تستخدم في اغراض دفاعية ضد الدول الأخرى.كما نصت على امكانية بقاء 4 سفن حربية كحد اقصى في القاعدة البحرية، بما في ذلك السفن البحرية المزودة بنظام الدفع النووي بشرط مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية.

الى ذلك هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده قد تفكر في الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اذا استمرت المنظمة في اصدار قرارات ضد الدول غير المرغوب فيها بالنسبة للحكومات الغربية. وقال نيبينزيا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء «تخيلوا لو اننا انسحبنا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقولون: «هذا المطلوب اثباته»، ولكن اذا فقدت كل مصداقيتها تماماً وأصبحت مجرد مكان لاصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها، فمن المحتمل ان نفكر في الأمر».

واستشهد المندوب الروسي بالوضع حول سوريا واتهامات ضد السلطات السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما تعتبره موسكو ودمشق «غير مدعوم بأدلة».

