«IAEA» تطالب إيران بتوضيحات حول موقع «مشبوه»

عربيات ودوليات

فيينا - الوكالات: طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» من ايران تقديم توضيحات حول موقع نووي اثار لديها شبهات، معتبرة ان المعلومات التي تلقتها بشأنه «تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية». وبعد عدة اشهر من التمنع، ابدت طهران تعاوناً من خلال السماح للمفتشين في سبتمبر بالوصول الى موقعين يشتبه في انهما شهدا في الماضي انشطة نووية غير مصرح عنها. ولم تتوفر بعد نتائج التحليلات حول الموقعين اللذين اخذت منهما عينات في سبتمبر لكن موقعاً ثالثاً يثير تساؤلات، وهو الذي اشارت اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها. وجاء في التقرير انه على الرغم من تقديم السلطات الايرانية بعض المعلومات حول الموقع «أبلغت الوكالة ايران انها ما زالت تعتبر ان الرد الايراني يفتقر للمصداقية من الناحية التقنية». وأعربت وكالة الأمم المتحدة عن اسفها «للوقت الضائع» مطالبة «بتفسيرات كاملة وسريعة من ايران بشأن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ (ناتجة عن انشطة بشرية) في موقع غير معلن».

