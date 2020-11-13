أمير قطر يعزي البحرين و«الخارجية» تدين انفجار جدة

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الدوحة - الوكالات: أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، برقية عزاء الى «أسرة» الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، فيما ادانت الخارجية القطرية انفجار جدة. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم بن حمد «بعث ببرقية تعزية الى اسرة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم اهله وأسرة آل خليفة الكرام الصبر والسلوان». وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان ان «دولة قطر تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الاعتداء التي وقعت اثناء حضور القنصل الفرنسي في المملكة العربية السعودية لمناسبة في مدينة جدة وأدت الى سقوط جريحين». وأضاف البيان ان «وزارة الخارجية تجدد موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والارهاب والأعمال الاجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب، وتعبر الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجريحين بالشفاء العاجل».