فيضانات الإعصار «فامكو» تغرق مانيلا

عربيات ودوليات

مانيلا- الوكالات: غمرت المياه العديد من احياء مانيلا

امس بعد مرور «فامكو» ثالث اعصار يضرب الفلبين

خلال اسابيع وتسبب بمقتل شخص واحد على الأقل

في مكان آخر من الأرخبيل. ورافقت الاعصار رياح

سرعتها 155 كيلومترا في الساعة عندما وصلت الى

اليابسة مساء الأربعاء شرق جزيرة لوسون.

وغادر الاعصار الأرخبيل من الغرب امس مواصلا مساره في بحر الصين الجنوبي. وحذرت السلطات

الفلبينية من مخاطر حدوث انهيارات ارضية

واجتياح امواج عاتية للساحل. وأدت الأمطار الغزيرة

الى شل الحركة في عدد من احياء العاصمة التي

يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويبدو الوضع

معقدا ايضا في العديد من المناطق المجاورة.

وقال ريزال رويل سانتوس (53 عاما) وهو مسؤول

متقاعد بخدمات الطوارئ في الاقليم ان «المياه تغمر

العديد من المناطق التي اطلقت نداءات استغاثة».

وأوضح ان الفيضانات تذكر بمرور الاعصار «كيتسانا»

او كما يسمى في الفلبين العاصفة الاستوائية

«أوندوي» في 2009، التي ادوت بحياة مئات

الأشخاص.

