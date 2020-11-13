فرنسا الخاسرة أمام فنلندا تواجه البرتغال غداً

دوليه

تخوض فرنسا لقاء حاسم أمام البرتغال غدا السبت في لشبونة ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة في المجموعة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وكان المنتخب الفرنسي مني بالخسارة الثالثة منذ فوزه بكأس العالم 2018، حين سقط 0-2 أمام فنلندا خلال مباراة ودية أول من أمس على ملعب «ستاد دو فرانس».

وأفسدت فنلندا بالتالي فرحة مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ ماركوس تورام ابن النجم الفرنسي ليليان، المزهو بظهور الأول مع الديوك. وكانت هذه الخسارة الاولى لفرنسا في مختلف المسابقات والوديات منذ يونيو 2019.

وافتتح ماركوس فروس التسجيل في الدقيقة 28، بعد تمريرة خاطئة من موسى سيسوكو، وأسكنها شباك الحارس ستيف مانداندا. وبدا الفرنسيون عاجزين عن الرد، فعمق أوني فالاكاري جراحهم بهدف ثان (31) من هجمة مرتدة اخترق فيها الدفاع من الجهة اليسرى وسددها قوية الى يمين الحارس.

وتتقاسم البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول برصيد 10 نقاط لكل منهما من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد كان سلبيا في قمتهما الاولى في الجولة الثالثة.

وانحصرت بطاقة المجموعة بينهما كونهما يبتعدان بفارق سبع نقاط عن كرواتيا الثالثة، فيما تحتل السويد المركز الاخير من دون رصيد.

وكانت البرتغال بطلة أوروبا استعدت هي وايطاليا بطلة العالم أربع مرات، بشكل مثالي لآخر جولتين من دوري الأمم الأوروبية، بفوز الأولى وديا على أندورا بسباعية نطيفة والثانية 4-0 على ضيفتها استونيا. وبدأت البرتغال المباراة على ملعب «لا لوز» في لشبونة بتشكيلة رديفة نسبيا حيث أبقى المدرب فرناندو سانتوس العديد من لاعبيه الاساسيين على مقاعد البدلاء أبرزهم نجم يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو، والنجم الواعد جواو فيليكس وبرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الانكليزي الذين دخلوا بدلاء في الشوط الثاني، اضافة الى برونو فرنانديش لاعب مان يونايتد الانكليزي. وسجلت البرتغال الهدف الاول اثر لعبة جماعية مميزة وصلت على اثرها الكرة الى بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون الانكليزي على باب المرمى بتمريرة حاسمة من سيرجيو اوليفيرا تابعها بسهولة (8)، مسجلا باكورة اهدافه في مباراته الاولى مع المنتخب.

وضاعف منتخب «برازيل اوروبا» تقدمه عبر باولينيو (29) الذي سجل ايضا اول اهدافه في مباراته الاولى. وسجل ريناتو سانشيز الهدف الثالث (56). وأحرز باولينيو هدفه الشخصي الثاني برأسية (61). وسجل ايميلي غارسيا هدفا عكسيا في مرمى فريقه (76).

وحصل رونالدو على هدفه عندما رفع روي كرة متقنة من خارج المنطقة عن الجهة اليسرى نحو القائم الثاني تابعها الهداف التاريخي للسيليساو رأسية (85)، فبل ان يختتم فيليكس مهرجان الاهداف بتسديدة رائعة بيسراه (88).

وهذا الهدف الثاني بعد المئة لرونالدو مع البرتغال وبات على بعد سبعة اهداف من معادلة الرقم القياسي لعدد الاهداف الدولية المسجل باسم الايراني علي دائي.

وفي المباراة الاخرى، افتتح فيتشنسو غريفو التسجيل لايطاليا في فلورنسا بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة (14). وضاعف فيديريكو برناندرسكي لاعب يوفنتوس تقدم اصحاب الارض (27).وتحصل روبرتو غاليارديني على ركلة جزاء ترجمها غريفو بنجاح (75)، قبل ان يتحصل ريكاردو اورسوليني بدوره على ركلة انبرى لها شخصيا بنجاح (86).

وتحتل ايطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى من دوري الأمم برصيد 6 نقاط خلف بولندا (7 نقاط) التي تلتقيها الاحد قبل ان تحل على البوسنة والهرسك الاربعاء في الجولة الأخيرة.

