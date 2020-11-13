تعادل إسبانيا وهولندا وفوز ألمانيا

دوليه

خرج منتخبا إسبانيا وهولندا متعادلين من ملعب «يوهان كرويف» في أمستردام وديًا 1-1 في اول مباراة بينهما منذ خمس سنوات، وأول مواجهة على الصعيد الدولي كمدربين بين الزميلين السابقين في برشلونة لويس أنريكي وفرانك دي بور، في إطار استعداداتهما لآخر جولتين من دوري الامم الاوروبية.

وسجل سيرخيو كاناليس هدف التقدم لبطلة العالم عام 2010 (19) قبل أن تتعادل هولندا عن طريق دوني فان دي بيك (47). وكانت هذه المباراة الرابعة لدي بور على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرتقالي منذ أن خلف رونالد كومان أواخر سبتمبر الفائت، ولا يزال يبحث عن فوزه الأول باكتفائه بالتعادل الثالث مقابل هزيمة.

وبات دي بور أول مدرب في تاريخ هولندا يفشل في تحقيق الفوز في أول أربع مباريات.

وفي لقاء أخر حقق المنتخب الألماني فوزا معنويا على ضيفه منتخب التشيك وديا في إطار استعدادات المنتخبين لخوض الجولتين الأخيرتين من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وسجل لوكا فالدشميت هدف المباراة الوحيد لألمانيا في الدقيقة 13. ودفع مدرب الـ”مانشافت”يواك?يم لوف بتشكيلة رديفة، لإراحة لاعبيه للمباراتين المتبقيتين في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوربية ضد أوكرانيا وإسبانيا نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل.

