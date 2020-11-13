البرازيل تبحث عن الفوز الثالث

دوليه

يتعين على البرازيل تخطي أزمة اصابات في صفوفها تشمل نجم هجومها نيمار عندما تستأنف تصفيات مونديال قطر 2022. وتستقبل البرازيل، حاملة لقب كوبا أميركا، فنزويلا وصيفة قاع المجموعة الموحدة، في ساو باولو فجر السبت، محاولة تحقيقه فوزها الثالث تواليا بعد انتصارين على بوليفيا (5-0) وفي أرض البيرو (4-2).

لكن مدرب البرازيل تيتي سيفتقد لأبرز نجومه نيمار، بعد تعرض أغلى لاعب في العالم لاصابة بفخذه خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في تركيا. وكان نيمار (28 عاما) سجل ثلاثية في ليما الشهر الماضي، رافعا رصيده الى 64 هدفا، ليتخطى رقم «الظاهرة»» رونالدو ويقف على بعد 13 هدفا من الرقم المحلي للجوهرة بيليه.

وبرغم اصابته، يسافر نيمار مع منتخب «سيليساو»، آملا في استعادة عافيته لخوض مواجهة الأوروغواي في 17 الحالي. لكن منسق المنتخب جونينيو باوليستا قال ان تيتي أبلغ المدير الرياضي في سان جرمان البرازيلي ليوناردو انه لن يخاطر أبدا بصحة اللاعب. وفي ظل زحمة المباريات، حذر المخضرم تياغو سيلفا (36 عاما) الذي عزز دفاع تشلسي الانكليزي بعد قدومه من سان جرمان، من الارهاق اللاحق باللاعبين «عليك أن تستمر في اعادة اختراع نفسك الى ما لا نهاية. نخسر لاعبين مصابين بكوفيد- 19، أو آخرين لانهم خاضوا مباريات كثيرة. لسنا آلات». وتابع مدافع ميلان الايطالي السابق «رأينا دراسات حديثة تظهر ان الاصابات تصبح مرجحة بعد خوض أربع أو خمس مباريات في فترة قصيرة (كل ثلاثة أيام)، هذا مقلق كثيرا بالنسبة الينا». وفيما عاد الحارس أليسون بيكر والمهاجم غابريال جيزوس من الاصابة، يغيب عن بطلة العالم خمس مرات لاعبو الوسط كاسيميرو، كوتينيو وفابينيو.

وتلعب البيرو وصيفة كوبا أميركا اليوم مع تشيلي بطلة القارة مرتين تواليا في 2015 و2016. ويبحث المنتخبان عن جرعة من الأمل باحثين عن تحقيق فوز اول في التصفيات.

