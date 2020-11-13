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دوليه

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ألبانيا مرشحة لاستضافة لقاء إنكلترا وأيسلندا


تواجدت ألبانيا على رأس الدول المرشحة لاستقبال مواجهة انكلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية، والمقرر لها يوم 18 نوفمبر الحالي، مع وجود ألمانيا كخيار آخر لاحتضان ذلك اللقاء. وتحوم الشكوك حول اقامة تلك المباراة على ملعب ويمبلي، مع حظر الحكومة البريطانية السفر للزائرين غير البريطانيين القادمين من الدنمارك. وتستعد أيسلندا لمواجهة الدنمارك في كوبنهاغن، قبل مواجهة انكلترا على ملعب ويمبلي بـ3 أيام، وبالتالي يرحب اتحاد كرة القدم في ألبانيا باستقبال تلك المباراة كأرض محايدة. وينتظر اتحاد كرة القدم الانكليزي التوضيح من الحكومة، ولكنه بدأ يدرس جميع الخيارات، وتواصل أيضا مع ألمانيا بشأن امكانية اقامة المباراة هناك.
ويأتي حظر السفر من الدنمارك بسبب مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتقل من الحيوان الى الانسان هناك.


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