مارادونا غادر المستشفى

دوليه

غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى أول من امس، بعد ثمانية أيام من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، بحسب ما أكد طبيبه الخاص ليوبولدو لوكي. وخرج مارادونا من عيادة أوليفوس في بوينوس أيرس بسيارة اسعاف بعد فترة وجيزة من ابلاغ لوكي الصحافيين من أن النجم الأرجنتيني بات قادرا على العودة الى المنزل. وقبيل ذلك، نشر لوكي على انستاغرام صورة له معانقا مارادونا (60 عاما) الذي كان يضع ضمادة على رأسه. من المتوقع أن يواصل مارادونا عملية اعادة تأهيله في تيغري، على بعد 30 كيلومترا الى شمال العاصمة الأرجنتينية، قرب منزل ابنته جيانينا. وخضع مارادونا الذي احتفل بعيد ميلاده الستين الشهر الماضي للعملية الجراحية الأسبوع الماضي لازالة ورم دموي في دماغه. وبدا مارادونا الذي حجر نفسه في منزله لمدة اسبوعين بعد ان عانى احد مرافقيه من عوارض فيروس كورونا، شاحبا خلال ظهوره الوجيز في 30 اكتوبر لدى احتفاله بعيد ميلاده في الملعب التابع لفريق خيمنازيا اي اسخريما الذي يشرف على تدريبه في الدرجة الاولى الارجنتينية، وكان يعاني صعوبة في المشي ولم يمكث لمتابعة مباراة فريقه.