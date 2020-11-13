زيادة ميزانية «التضامن الأولمبي»

دوليه

وافق المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية على زيادة ميزانية برامج التضامن الاولمبي للفترة الاولمبية 2024-2021 بحدود 16 بالمئة، لتصبح 590 مليون دولار. وسيتيح هذا القرار للجنة الاولمبية الدولية زيادة دعمها أكثر للرياضيين واللجان الاولمبية الوطنية والهيئات القارية.

وقال رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ: «إن التضامن هو أحد القيم الاولمبية الرئيسية التي تروج لها الاسرة الاولمبية بفاعلية. إن قرار زيادة ميزانية برنامج التضامن الاولمبي للدورة الجديدة في السنوات الاربع المقبلة بنسبة 16 بالمئة هو دليل قوي للغاية في أوقات الازمات العالمية».

