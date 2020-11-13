هل كرة القدم.. تسجن؟

محلية

قلت لكم أكثر من مرة بأن الرياضة الكويتية أصبحت مميزة عالميا ليس بنتائجها وبطولاتها (السابقة) ولكن بمشاكلها وصراعاتها... فما يميزها في عشرة السنوات الماضية أحداثها الإدارية وصراعها المستمر مع الهيئات الرياضية الأهلية والحكومة أو المنظمات الرياضية الدولية في موضوع واحد وهو: من يدير من؟ والتي أدت إلى إيقاف الرياضة الكويتية لثلاث مرات...! فصراعنا الداخلي بين الهيئات الرياضية الأهلية جاءت السبب الاول لهذه الأزمات على أمور بسيطة سواء في الأمور الفنية التي يختلف فيها الجميع بسبب ضعف النظم واللوائح الرياضية التي تصاغ على حسب هوى من يملك القرار الرياضي في الكويت... فقبل أيام صدر قرار قضائي حكومي بخصوص عدم تنفيذ حكم محكمة باحتجاج بكرة القدم لمباراة العربي والكويت في موسم 16 - 2017 والتي حدث فيها خطأ فني اثر على نتيجة المباراة واحتسبت النتيجة للنادي العربي... الأمر الذي أعطى القادسية الأفضلية في الصعود للمركز الأول واستحقاقه للدوري العام... وقد تم تطبيق أكثر من مبدأ في التعامل مع هذه الحالة عن طريق اتحاد القدم واللجنة الأولمبية ومجلس إدارة هيئة الرياضة واللجنة الاولمبية الذي انتهى الأمر فيه لدى محكمة التمييز التي أقرت تاريخ 10 يوليو 2017 بطولة الدوري لنادي القادسية لموسم 16-2017 و اجبرت هيئة الرياضة بتنفيذ الامر. الا انه منذ ذلك التاريخ لم يؤخذ أي قرار؟ الأمر الذي أدى إلى رفع أمر استعجال بتنفيذ الحكم والا سيسجن أو يعزل من لا يطبق الحكم بصورة عاجلة.

لدي نقد بسيط وسريع لهذه القضية... فعلا يجب ان تكون الرياضة الكويتية منهجاً لدراسة مقرر اسمه إدارة الأزمات الرياضية» وان تكون الرياضة الكويتية هي المثال الأوحد لهذه المادة في علوم الإدارة الرياضية التي تدرس في العالم.... فنحن أصحاب خبرة بافتعال الازمات ولا يهمنا أي شيء اسمه سمعة الكويت... فما يهم البعض هو سمعته الشخصية أو مصالح ناديه أو اتحاده أو أو أو .. إلخ. وعتبنا على القضاء في اهمال التعامل مع هذه القضايا لسنوات طويلة يصعب فيها تطبيق القرار وتبعياته.

فهل سيطبقون قانون جزاء على من لا يطبق قرارات الدولة القضائية (بالعزل او السجن) شيء جديد في عالم الرياضة الكويتية بأنه اذا لم تتطبق القوانين في الرياضة الكويتية ستسجن؟؟ فهل هناك سجن خاص لمن لا يطبق القرارات الرياضية الحكومية... حرام ان ندار بهذه الطريقة.... أعتقد تطبيق القانون واجب والا اصبحنا دولة بلا قانون .... والله من وراء القصد.

