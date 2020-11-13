الأزرق استأنف تدريباته بتقسيمة

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استأنف المنتخبان الأول والأولمبي تدريباتهما أمس على ستاد على صباح السالم في نادي النصر بقيادة الإسباني أندريس كاراسكو الذي يشرف على تدريب الفريقين. وألغى اتحاد الكرة تدريبات المنتخبين أول من أمس الأربعاء حداداً على وفاة لاعب كاظمة والمنتخب الأولمبي شمخي أمان الذي وافته المنية في حادث مروري فجر الأربعاء.

وكانت تدريبات الأزرق انطلقت الأحد الماضي بينما بدأت تدريبات الأولمبي قبلها بيوم، واستدعى كاراسكو وجهازه الفني 27 لاعباً لقائمة المنتخب الأول، استبعد منها مدافع الجهراء خالد صباح ومدافع العربي عبدالله عمار وحارس الفحيحيل خالد العجاجي للإصابة، بينما ينتظر الجهاز الفني تقرير الجهاز الطبي حول حالة مهاجم الكويت أحمد حزام الذي يعاني هو الآخر من شد في العضلة.

وتتجه النية إلى عدم استدعاء أسماء جديدة بدلاً من اللاعبين المصابين، خصوصاً أن الأزرق يقيم معسكراً داخلياً وسيكتفي بإقامة مباراتين وديتين أمام خيطان بعد غد الأحد، وأمام الكويت الاثنين المقبل، فيما قد يستعين كاراسكو ببعض الأسماء من المنتخب الأولمبي كالمدافع عبدالعزيز بن ناجي.

وشهدت تدريبات الأزرق أمس إقامة تقسيمة بين اللاعبين حرص خلالها كاراسكو على مشاركة كل اللاعبين وتجربة بعضهم في مراكز مختلفة من أجل وضع الخطة المناسبة التي سيجربها في المباراتين الوديتين.

أما المنتخب الأولمبي، فيواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة نادي النصر ودياً غداً، وكان الجهاز الفني استدعى 29 لاعباً للمنتخب قبل أن يوجه الدعوة لمدافع العربي محمد صفر قبل يومين.

ويستعد الأزرق الكبير للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث تنتظره مباراتان حاسمتان أمام أستراليا والأردن في مارس المقبل. ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط متساوياً مع الأردن وبفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة والتي لعبت مباراة أقل.

