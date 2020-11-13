البنوان نعى شمخي أمان: فقدنا لاعباً مميزاً وخلوقاً

محلية

نعى رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة أسعد البنوان باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وكل منتسبي النادي اللاعب الخلوق شمخي أمان، الذي وافته المنية فجر أول من أمس، قائلاً ان رحيل اللاعب يعد خسارة كبيرة لكرة القدم الكويتية، سواء على صعيد نادي كاظمة او المنتخب الأولمبي.

واضاف البنوان ان كاظمة فقد لاعبا مميزا وواعدا كان يعد خامة رائعة للمستقبل، سواء في ناديه او المنتخبات الوطنية، مشددا على ان الراحل شمخي أمان كان لاعبا خلوقا احبه كل من عرفه وتعامل معه في شتى المجالات، معرباً عن تضامن وتعاطف النادي مع اسرة الفقيد في هذه الظروف الصعبة.

وتقدم البنوان باسم نادي كاظمة بخالص العزاء وصادق المواساة الى اسرة وذوي اللاعب الراحل، داعيا الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

